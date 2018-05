Fredag eftermiddag kørte en 88-årig mand over for rødt i den nordjyske by Sæby. I krydset ramte han en mor, der kom gående med en barnevogn med sit 2-årige barn i.

Det skriver Nordjyske.

»Barnevognen fløj op og landede med bunden i vejret. Klappen på vognen beskyttede det 2-årige barn i vognen, men barnet fik skader og hudafskrabninger i ansigtet,« fortæller vagtchef Per Jørgensen til mediet.

Han fortæller til TV2 Nord, at barnevognen fløj 'et par meter' gennem luften.

Det 2-årige barn blev som resultat af ulykken kørt på hospitalet efterfølgende. Men barnet ser ud til at være sluppet med skræmmer i ansigtet.

Grundet alder var den 88-årige mands kørekort udløbet tidligere på året, men manden havde ifølge politiet fået udstedt et midlertidigt kørekort. Det er efter ulykken blevet inddraget af politiet.

Uheldet skete 15.15 på Aalborgvej i den nordjyske by.

BT følger sagen.