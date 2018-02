En 72-årig mand er søndag formiddag afgået ved døden i forbindelse med en brand i hans hjem på Tinghusevej i Græsted nord for København.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 09:48 om tyk røg ved og i den ældre mands hus.

»Det er mandens hjemmehjælper, som slår alarm. Han er svært gangbesværet, og hun er nervøs for, om han er inde i huset. Hun har ikke mulighed for at gå ind i huset og kan ikke se ham udefra,« siger Jan Hedager, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Der ankommer hurtigt en patrulje på stedet og cirka fem minutter senere en brandsprøjte med røgdykkere.

»Røgdykkerne finder manden derinde i den tykke røg. Da de får ham ud kan de se, at han har skader, som desværre gør, at han ikke kan leve videre,« siger vagtchefen.

Han forklarer, at der nu skal foretages tekniske undersøgelser, der skal afklare hvad årsagen til branden var, men intet tyder umiddelbart på en forbrydelse.