En ældre herre fra Svogerslev ved Roskilde fik i søndag eftermiddag forvildet sig op på et højt hegn, da han skulle klippe hæk. Først flere timer senere blev han hjulpet ned af brandvæsenet.

Hans kone var nemlig gået ind til naboen for at se VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien. Det skriver Sjællandske Medier.

Manden havde ifølge Sjællandske Medier brugt en stige for at komme op i højden, men da stigen vælte under ham, kravlede han videre op på et hegn i omkring to meters højde, som han efterfølgende satte sig overskrævs på.

Han kunne ikke komme ned ved egen hjælp, og det var først da brandvæsenet ankom, at manden kom ned i sikkerhed.

»Han sad deroppe, til vi kom og tog ham ned. Han havde vist siddet der i omkring tre og en halv time, for hans kone var gået ind til naboen for at se VM-finalen, og hun fandt ham først, da kampen var slut igen.,« siger Niels Rasmussen, indsatsleder ved Østsjællands Beredskab, til Sjællandske medier.