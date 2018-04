En mand er alvorligt tilskadekommen, efter han i en lille personbil kolliderede med en traktor.

Ulykken skete på Høngårdsvej syd for Østervrå, oplyser Nordjyllands Politi.

»Vi får en anmeldelse klokken 15.15 om, at en personbil er kørt ind i en traktor. Af endnu ukendte årsager er bilen kørt over i modsatte vejbane, hvor den frontalt er kørt ind i traktoren,« siger Bruno Brix, der er vagthavende ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser samtidig, at manden er alvorligt tilskadekommen.

»Bilen bliver kilet fast under traktoren, og manden bliver fastklemt. Han er nu blevet hentet af en ambulance, efter brandvæsnet fik ham fri,« siger Bruno Brix, der samtidig fortæller, at traktor-føreren ikke er kommet til skade.



​De pårørende er underrettet.

BTs medarbejder på stedet fortæller:

»Vejen er helt spærret og en gummiged kører rundt for at fjerne bildele fra vejen. Der holder både brandvæsen, politibiler og en bilinspektør her oppe.«