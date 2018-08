Der er stor ros til DSB-ansatte fra tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), efter at han selv var vidne til en skræmmende oplevelse i et tog mandag aften.

For øjnene af politikeren gik en ung mand amok på strækningen mellem Ringsted og Høje Taastrup. Med en kniv begyndte han blandt andet at udøve hærværk, men på elegant vis håndterede personalet sagen, hvilket førte til, at politiet kunne hente personen, lyder det fra Magnus Heunicke.

»Kæmpe respekt til DSB-personalet! De får så meget skældud, men de tager ansvar, når de skal, også i vanskelige situationer,« siger han til B.T. og fortæller, hvordan han oplevede situationen.

Magnus Heunick er medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget for Socialdemokratiet. Arkivfoto Foto: Nils Meilvang Vis mere Magnus Heunick er medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget for Socialdemokratiet. Arkivfoto Foto: Nils Meilvang

Eksministeren sad foruden én anden passager alene i en vogn på vej hjem til København omkring klokken 22, da den unge mand kom buldrende ind med en flaske sprut og en musikafspiller, der spillede ‘voldsomt højt,’ lyder det.

»Jeg prøvede at ignorere ham, men så begyndte han at løbe mod mig. Jeg sagde ‘prøv lige at tage det roligt’, men han var helt umulig at få kontakt til. Han råbte noget, jeg ikke kunne forstå, og gik tilbage til sin plads. Så tog han nakkepuderne og begyndte at kyle rundt med dem og løb så ned i andre vogne.«

I Høje Taastrup standsede toget, og over højttalerne lød det, at politiet skulle hente en passager.

Da Magnus Heunicke talte med personalet, fik han at vide, at den unge mand havde haft en kniv, og at han havde skåret i sæder og ødelagt for 30.000-40.000 kroner.

Om personen var høj på stoffer, eller om han var psykisk syg, ved politikeren ikke, men adfærden gjorde ham ‘lidt utryg’, fortæller han. Men personalet gav indtryk af at have styr på situationen.

»Lokoføreren kom ud og så, hvad der var gang i. Og kort tid efter kom togføreren, så min fornemmelse var, at de var opmærksomme og havde styr på det. De alarmerede hurtigt hinanden og kontaktede politiet. Det var ret professionelt at opleve.«

Vestegnens Politi oplyser, at manden, der er 27 år, er sigtet for hærværk og overtrædelse af knivloven.