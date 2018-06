Man kan ikke elske sin partners børn på samme måde, som man kan elske de børrn, som man selv har fået. Det var der flere, som gav udtryk for da forfatter Tina Myung Povlsen besøgte B.T. onsdag formiddag og svarede på spørgsmål fra læserne via chat.

31-årige Tina Myung Povlsen er aktuel med bogen 'Hun er jo bare 4,' som handler om hendes kærlighedsforhold til en mand, som gik skævt, da hun blev jaloux på hans blot 4-årige datter. I bogen beskriver Tina Myung Povlsen, at hun følte en stærk jalouxi mod pigen. Tina Myung Povlsen beskriver også, at hun reagerede 'komplet barnligt' på den jalousi, som hun mærkede så stærkt mod den lille pige, som hun beskriver som et sødt og kærligt barn.

B.T.s læsere havde dog forståelse for, at det var svært for Tina Myung Povlsen at føle den samme kærlighed overfor sin partners barn, som hun ville til sit eget.

»Ja, det er da helt ok ikke at elske sin kærestes børn, det kan man altså ikke forvente af nogen. Kommer man til at elske dem med tiden, er det jo helt fint, men det er faktisk mere normalt ikke at gøre det,« skrev Jane på debatten i går.

Jane blev bakket op af andre læsere. Blandt andet Mesut Latal.

»Kærlighed kan gradbøjes. Det er absurd at tro, man uden videre kan elske et fremmed barn lige så højt som ens eget,« skrev læseren.

Tina Myung Povlsen fik også en abort, da hun var sammen med den mand, som var far til den lille fireårige pige. Han ønskede ikke et barn mere, fordi 'timingen var dårlig,' men Tina Myung Povlsen frygtede, at hun aldrig ville kunne få sine egne børn med den mand, som hun ville skabe en tilværelse med. Derfor håbede hun, at hun ville udvikle følelser for sin partners datter. Men det var forkert af hende, indså hun.

»Du har helt ret i, at følelser ikke kan tvinges frem, den fejl lavede jeg, da jeg stod i det,« skrev hun selv på chatten som svar til en af læserne.