Da Majbritt Nimb og hendes familie tidligere i år var på ferie i Miami, blev hendes 5-årige søn ramt af en giftig gople. Til at starte med vidste familien dog ikke, hvor farlig den var.

»Moooooaaaarrrrr……det brænder!«.

Skrigene er ikke til at tage fejl af, da Majbritt Nimbs femårige søn, der står fuldt påklædt og samler muslinger i vandkanten sammen med sin storesøster, pludselig begynder at skrige højlydt, mens tårerne triller ned ad kinderne på ham.

Vil du undgå at bade, når du skal på ferie sydpå af frygt for gopler?

Han har ondt i fingrene og tager dem derfor i munden. Men så begynder også læberne at smerte.

Den lille dreng forklarer, at han er blevet ramt af en plante i farverne pink, blå og grøn, alt i mens hans mor, der er kommet ham til undsætning, forsøger at hjælpe ved at skylle ham med ferskvand fra hanen på stranden.

Majbritt Nimbs femårige søn. Foto: Privat. Vis mere Majbritt Nimbs femårige søn. Foto: Privat.

»Han bare skreg og skreg og gik helt i panik,« siger 43-årige Majbritt Nimb, der arbejder som HR-medarbejder og til daglig bor i Kokkedal i Nordsjælland.

Hun var i februar i år afsted på ferie med sønnen, hendes datter og børnenes far, Morten Iversen. Men hvad de troede skulle være en hyggelig ferie blev altså med ét til en ubehagelig oplevelse.

Majbritt Nimb tog sin søn med tilbage til deres nærliggende hotel, hvor hotellets personale fik den femårige dreng til – ved hjælp af nogle billeder - at udpege, hvad det var, han var blevet ramt af. Det viste sig, at være en gople kaldet ’den portugisiske orlogsmand’.

Portugisisk orlogsmand. Foto: Rafael Ben-Ari/ Chameleons Eye Vis mere Portugisisk orlogsmand. Foto: Rafael Ben-Ari/ Chameleons Eye

Goplen har nogle yderst farlige brændetråde, som den bruger til at jage og lamme sit bytte med. Hvis et menneske bliver ramt af brændetrådene, kan det forvolde voldsomme smerter og hævninger på det brændte område. Man kan desuden opleve kvalme og feber – og i værste tilfælde kan det være livsfarligt. Men alt dette vidste Majbritt Nimb ikke.

»Jeg var ikke bange, men adrenalinen pumpede bare rundt i kroppen på mig. Jeg ville gerne have ham til at falde til ro. Så jeg prøvede at give ham sin Ipad for at få ham til at tænke på noget andet. Men det ville han ikke,« siger hun.

Alle omkring moderen forsøgte at hjælpe til med koldt vand og isterninger. Det var først, da livredderen kom til, at de fandt ud af, at det åbenbart er varmt vand og helst saltvand, der skal til for at dæmpe smerten.

Hele familien samlet. Foto: Privat. Vis mere Hele familien samlet. Foto: Privat.

Da intet så ud til at hjælpe tilkaldte personalet en ambulance, da de før havde oplevet, at gæster var kommet til skade pga. de giftige gopler. En pige var dagen forinden blevet lagt i koma, fordi hun også var blevet ramt.

»Det er jo først bagefter, når det hele er overstået, at jeg sådan for alvor blev forskrækket,« siger Majbritt Nimb.

Hendes søn endte med ikke at skulle på hospitalet, da han fik det bedre, imens ambulancefolkene tilså ham.

Børnene i poolen kort forinden uheldet med goplen på stranden. Vis mere Børnene i poolen kort forinden uheldet med goplen på stranden.

Snart skal de igen afsted på ferie - denne gang til Mallorca – hvor der i disse dage netop er blevet spottet flere af de giftige gopler, der har ført til hurtige evakueringer af badende gæster samt røde flag ved strandene.

»Goplerne er jo virkelig fascinerende smukke. Men vi vil jo nok kigge en ekstra gang, om der ligger nogle i vandkanten,« siger den 43-årige kvinde.