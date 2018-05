DMI spår, at maj kan blive en historisk god måned målt på antallet af landsdækkende soltimer.

København. Vejret i maj har været godt. Faktisk kan det ende med at blive historisk godt.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er maj nemlig på vej til at slå rekorden over flest landsdækkende soltimer i en måned siden 1920, hvor DMI begyndte at måle den slags.

Den nuværende rekord for flest soltimer i en måned er 347 og blev sat i maj 2008.

Tirsdag eftermiddag har der været 329 soltimer i maj i år. Det er nok til en fjerdeplads, men klimatolog hos DMI Mikael Scharling forventer, at vi inden fredag når at slå den nuværende rekord.

- Vi har haft højtryksdomineret vejr lige siden starten af maj. Det har givet alle disse solskinstimer og de høje temperaturer, siger Mikael Scharling om årsagen til det gode vejr i maj.

Netop maj plejer at tiltrække solens stråler. Nummer to på listen over måneder med flest soltimer er således maj i 1947. Her var der 330 soltimer.

I alt indtager maj fem ud af ti pladser på listen over de ti måneder med flest soltimer siden 1920.

- Solen er højest på himlen i juni, så i maj er der selvsagt mulighed for mange soltimer.

- Ud over det er der i maj ikke så meget vanddamp i luften, og det betyder, at der ikke er så meget skydannelse. Det fører i sagens natur også til flere muligheder for sol, siger Mikael Scharling.

Da han er klimatolog og derfor primært beskæftiger sig med, hvordan vejret har været, tør han ikke spå om sommerens vejr.

Men ifølge ham er det ikke nødvendigvis givet, at sommervejret bliver godt, hvis der har været godt vejr i maj.

- Så simpelt kan man ikke stille det op.

- Maj i år har betydet, at havet er blevet varmet godt op, og det kan hjælpe temperaturen op i juni, men i forhold til sol og nedbør i fremtiden kan man ikke bruge maj til ret meget, siger Mikael Scharling.

/ritzau/