I stedet for at gå gennem systemer og administration bør danskerne tale sammen om nabostridigheder.

København. Naboer, der strides om larm, bør tale med hinanden, før de klager, for at løse deres problemer.

Det er hovedrådet fra Jesper Bastholm Munk, der er mægler for Center for Konfliktløsning.

- Find et velvalgt tidspunkt at tage det op på, og det er ikke sikkert, at det er lige, mens det er allermest svært for en selv. Det handler måske om, at man lige skal vente til næste dag.

- Og lad være med at sætte for mange diagnoser og mærkater på den anden og deres "uopdragne børn", siger han.

Fredag har det været fremme, at en nordjysk boligforening har forbudt trampoliner, fordi børnenes leg larmer for meget.

Boligforeningens medlemmer har derfor denne uge modtaget et brev, hvori foreningen gør beboerne opmærksom på, at de har 14 dage til at skaffe sig af med eventuelle trampoliner.

Ellers risikerer de i første omgang en advarsel og efterfølgende at blive opsagt.

Beslutningen er truffet på baggrund af flere klager til boligforeningen. Men ifølge Jesper Bastholm Munk kommer man oftere længere med at tale sammen end ved at gå igennem systemer.

- Man kan se på konflikten som en ejendom, det er noget, som man ejer og selv skal tage sig af. Er det ikke noget, man selv kan, så kan man få hjælp fra tredje part, siger han.

Desværre undgår danskerne ofte at tage dialogen, og så risikerer de i sidste ende det gode naboskab.

- Det her med at sætte sig ned så tidligt som muligt, når man er begyndt at blive påvirket af noget naboen gør og få talt sammen, det er ofte noget, man udskyder.

- Så får man talt med nogle andre om det, så laver man nogle alliancer, og så bliver det sværere og sværere at tage kontakt mellem de parter, der har konflikten, siger han.

Ifølge Lejernes Landsorganisation (LLO) kan Boligforeningen af 1944 ikke bare forbyde trampoliner i beboernes haver uden at inddrage lejerne først.

- Beboerne skal høres, om hvorvidt der må være trampoliner eller ej, fordi det typisk er en del af husordenen, lyder vurderingen fra jurist Anders Svendsen fra LLO til DR Nordjylland.

Og han peger på, at en husorden ikke kan ændres uden om beboerne.

- Den lokale afdeling skal have mulighed for at vurdere, om alle ønsker, at der skal være forbud mod trampoliner eller ej. Men det er ikke noget, man ensidigt kan lave et forbud mod og ændre husordenen uden om beboerne, siger han.

/ritzau/