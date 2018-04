Han borede sine små drengefingre ind i dørkarmen i villalejligheden på Adolphsvej i hjertet af rigmandskommunen Gentofte. Han ville ikke med. Det var ikke Ditlev eller hans lillesøster Annas ide, men forældrenes. Året før havde havde familien været på sommerferie på Bornholm, og forældrenes sommerforelskelse i klippeøen havde udviklet sig til en stormfuld ide om sælge villalejligheden for at købe en gammel bondegård på en bar mark i Ibsker mellem Svaneke og Nexø på Bornholm og dyrke havtorn.

»Jeg måtte bære ham over i bilen. Det var ikke sjovt,« husker Mads Meisner, 47 år og far til Ditlev og Anna, her små ni år efter familien Meisner i november 2009 sagde farvel til friværdi, samtalekøkken og 00’ernes materialisme for at sige goddag til en mudret gårdsplads med skæve brosten på Fløjlegård fra 1593, hvor gårdejer Hintze Nielsen slog sine folder for over 400 år siden.

»Nej, det nev i hjertet. Det var noget andet, hvis det bare var en selv. Man røver sine børn med. De har ikke noget valg,« istemmer børnenes mor Camilla Meisner.

Vores store beslutning I påske-dagene fortæller BT tre familiers historier. De tre familier har alle taget beslutninger, der har vendt op og ned på deres tilværelse. Den ene familie forlod velhaverkvarteret nord for København for at dyrke havtorn på Bornholm, den anden har revet et år ud af kalenderen for at sejle jorden rundt, mens den tredje har sagt farvel til dagligdagens luksus for at kunne skabe kunst.

Selv om afskeden med Gentofte ikke var sjov for børnene, og familie og venner ikke kunne se fornuften i at skifte en tryg tilværelse med to vellønnede karrierejob ud med en usikker tilværelse som havtorn-bønder på en udtjent gård i yderkanten af Udkantsdanmark, har Mads og Camilla på intet tidspunkt fortrudt.

»Man mærker et strejf af lykke, når man går ned i plantagen, eller når man går ned ad trampestien langs markerne til vandet, og lærken hænger lige oppe over,« siger Mads.

»Ja, lige om lidt smelter sneen, og så er det forår. Det er så dejligt,« siger Camilla.

Vi sidder i stuehuset på Fjøjlegård. Gennem den småsprossede terrassedør er der frit udsyn over markerne, hvor snedriverne er presset op af østenvinden. Bare 500-600 meter bag de skrånende marker slår Østersøen ind imod den klippeklædte østkyst. Bag gårdens sydvendte længe står der rækker af nøgne havtorn i snedriverne. Omkring 2.500 planter fordelt på to hektar fed, leret agerjord, som de har forpagtet af nabogården.

Det var Camilla, der fik ideen til at dyrke havtorn. Efter flere end 10 år som produktionschef for det danske tøjbrand Bitte Kai Rand og siden indkøber i designvirksomheden Gubi søgte hun nye udfordringer og begyndte at uddanne sig til Body-SDS-terapeut, hvor hun læste om superfoods som havtorn, der er ekstremt rig på C-vitamin. Mads var på det tidspunkt konsulent i outplacementvirksomheden AS3, hvor han rådgav virksomheder, der skulle omplacere afskedigede medarbejdere. Ved siden af havde han et mindre byggefirma. Hverdagen var presset.

»Det var et liv i fire retninger. Hver for sig. Det kørte bare derudaf. Den ene afleverede, den anden hentede. Jeg var på fuld tid. Ditlev blev altid hentet som den sidste klokken 16.45, dengang han gik i vuggestue,« siger Camilla og tilføjer:

»I Gentofte er mange hjemmegående, så de kan hente tidligt. Men jeg var produktionschef i Bitte Kai Rand og kunne ikke bare gå tidligt. Det betalte Ditlev en pris for. Det betalte vi som familie en pris for, og det var måske også medvirkende til, at vi lige så stille begyndte at overveje, om man kunne gøre det anderledes.«

I sommerferien 2008 lejede de en ferielejlighed på en gård på Bornholm, fortæller Camilla.

»Udlejeren spurgte, hvor vi boede. Jeg svarede, at vi boede på Adolphsvej i Gentofte. ‘Nej, hvor sjovt. Det gjorde vi også, før vi flyttede til Bornholm,’ svarede hun. Det såede et frø, og da vi kom herover og så deres 180 graders udsigt, og ungerne løb ud og hentede æg i hønsegården, gjorde det et eller andet ved os. Deres historie anskueliggjorde, at det kunne man godt.«

Den 1. november 2009 tog de en enkeltbillet til Bornholm. Lejligheden var solgt og gården købt. Bytteforholdet var godt, og nu skulle friværdien veksles til et nyt liv. Stuehuset blev sat i stand, mens de boede til leje på nabogården, og i sommeren 2010 flyttede de ind og satte samtidig de første 450 havtornplanter. De første år, mens planterne voksede op, fandt Mads arbejde som jobkonsulent i Rønne, mens Camilla ernærede sig som Body-SDS-terapeut. I august 2013 høstede de deres første havtorn, og Camilla begyndte at udvikle deres havtornmarmelade.

»Vi smagte temmelig mange marmelader, indtil den var der,« griner Mads:

»Den 6. juni 2014 var en skelsættende dato, da havde vi den første egentlige produktion af havtornmarmelade.«

Samme sommer deltog de under deres brand ‘Høstet’ med deres marmelade i kokke- og fødevarekonkurrencen Sol over Gudhjem - og vandt fødevareprisen.

»Det var helt vildt. Det var Michelin-kokke som Michel Michaud og Francis Cardenau, som stod og sagde, at vores marmelade var ‘fantastique’, siger Camilla.

»Ja, det var sindsygt. Det var et vigtigt skulderklap, og det var med til at åbne nogle døre, da vi skulle sælge produktet på Sjælland,« siger Mads.

Samme år helligede de sig ‘Høstet’ fuldt og helt og droppede deres job. I dag er sortimentet udvidet med blandt andet havtornsaft, tørrede havtornflager, havtornkerneolie til hudpleje og te af havtornblade. Selv om der er godt gang i produktionen, plantagen skal udvides yderligere, og salget går godt fra egen gårdbutik og specialbutikker rundt i landet, har de endnu deres første plus på regnskabet til gode. Det skulle gerne komme i år, siger de, for uden overskud, vil havtorneventyret ende på et tidspunkt.

»Vi har helt sikkert steppet ned rent materielt. Når det handler om materielle goder og ting, man gerne vil købe, er det noget andet nu. Men vi er blevet rigere på mennesker og oplevelser, og vi er glade for at kunne vise vores børn, at livet byder på andet end hvidskurede køkkener og store biler i Gentofte. Der er bare nogle andre værdier og normer, når man bor i Gentofte,« siger Camilla og tilføjer:

»Jeg er meget tilfreds med, at vores børn er vokset op herovre, og ikke har gået i en skole, hvor der er et evigt pres om at have den nyeste smartphone, de rigtige sneakers og det rigtige tøj med de rigtige mærker i nakken, som vi hører fra Ditlevs gamle klassekammerater fra Gentofte. Samtidig kender vi flere mennesker herovre, og vi kommer hinanden mere ved.«

»Ja«, siger Mads: »Når jeg hentede morgenbrød hos bager Hjort i Gentoftegade i weekenderne kunne man stå langt tid i kø med sit nummer i hånden, men man talte ikke med nogen. Man stod bare og ventede og kiggede overskrifter på aviserne eller ned i telefonen. Her i lørdags var jeg nede og hente morgenbrød. Så går man lige ind til købmanden og siger hej, og møder Brian, som er i gang med at skrive et par bøger, og taler lidt med ham.«

Det koster mange arbejdstimer at forvandle en gammel gård til både et hjem og en produktionsvirksomhed, så tidsmæssigt er der ikke blevet overskud på kontoen i forhold til Gentofte-tiden. Snarere tværtimod. Men der er en helt anden fleksibilitet i hverdagen til selv at tilrettelægge sit arbejde og samværet med børnene.

»Nu har vi for eksempel indført, at vi har et dagligt personalemøde i Paradisbakkerne heroppe i skoven bagved. Så tager Mads og jeg hunden med en halv times tid og får planlagt dagen,« siger Camilla.

Anna er i dag 13 år og går i 7. klasse på Nexø Skole. Når hun kommer hjem fra skole, er der som regel altid nogen hjemme.

»Det kan godt være, vi står ude i produktionskøkkenet og arbejder. Men vi er her og kan hjælpe hende, hvis hun har brug for noget. Ofte bliver hun også inddraget i arbejdet,« siger Camilla.

Både Anna og Ditlev, som i dag er 16 år og går på idrætsefterskole på Sjælland, har sat ualmindelig mange etiketter på marmeladeglas. Nogle gange er det en sur pligt for ungerne, siger Camilla, andre gange nyder de at være med.

»Ditlev viser større og større interesse for virksomheden. For hvordan det hele bygget op, for salg og den slags. I sommerferien vil han gerne hjem og arbejde på gården. Så hjælper han mig i plantagen, tager med på markeder og sælger og hjælper til i produktionen,« siger Mads og tilføjer:

»Når vi snakker med ham om, hvad han gerne vil være, er han ikke i tvivl: Han vil være selvstændig og skabe sin egen virksomhed. Det er tankevækkende, hvordan ens levevis påvirker børnene.«

Gode råd Familiens 3 bedste råd:

1. Spring ud i det.

2. Danmark er et meget lille land. Derfor skal man ikke være nervøs for at flytte væk fra storbyen. Man kan for eksempel komme fra Rønne til Rådhuspladsen i København på én time.

3. Det værste, der kan ske er, at man må omgøre beslutningen. 3 bekymringer, der viste sig at være unødvendige:

1. Vi var bekymrede for, om skolen på Bornholm ville være lige så god som den, vi kom fra. Det var en unødig bekymring.

2. Man kan godt være bange for at miste sine venner og familie, når man flytter, men man er bare sammen med dem på en anden måde. Samtidig opstår der nye venskaber og fællesskaber. På den måde bliver man rigere.

3. Vi ville gå ned i materiel levestandard, men det har ikke været en bekymring, for vi gjorde det med åben pande. 3 ting vi ville gøre anderledes i dag:

1. Vi skulle have tilplantet et større areal med havtorn fra begyndelsen, så vi hurtigere kunne være kommet i gang med en produktion i lidt større skala.

2. Der er ikke andet, vi fortryder. Hvis vi fik en fribillet tilbage til Gentofte, ville vi ikke indløse den.

3. -



Ekspert: Lever du også en dårlig generalprøve på dit eget liv?

Alting flyder. En bølge af midlertidige projektansættelser, freelancejob og mennesker, der hopper fra småjob til småjob, flyder ind over Europa som en stadigt voksende tendens. Familiestrukturerne flyder, uddannelsen flyder gennem hele livet, fællesskaberne flyder, og jobbet flyder over med målbare præstationskrav - og mange af os flyder med som det tynde øl uden at stoppe op og spørge os selv, hvor strømmen fører os hen, og om vi egentlig gerne vil med.

Sådan forklarer kultursociolog og foredragsholde Emilia van Hauen, som sidste år udgav bogen ‘Succestyranniet - og vejen ud’, i koncentreret form, hvorfor mange af os lever andres liv og følgelig går ned med stress, angst og depressioner på samlebånd.

»Omkring 40 procent af alt sygefravær skyldes, angst, stress eller depressioner. Så vi har det sgu ikke ikke så godt,« konstaterer Emilia van Hauen og uddyber:

»Vi lever under et kæmpe pres. Det er et liv, som handler om resultater, optimering og effektivisering. Mange lever et KPI-liv (Key Performance Indicator; mål for hvordan en virksomhed klarer sig på forskellige parametre, for eksempel salg, red.). Ikke bare på arbejdet, men også i privatlivet. Der er masser af mennesker, der om morgenen griber ud efter deres Iphone for at se på skærmen, om de har sovet godt. I stedet for bare at mærke efter. Vi monitorerer og overvåger os selv i et væk. KPI burde i virkeligheden være en forkortelse for Konstant Pressede Individer.«

De mest ressourcestærke svømmer ifølge Emilia van Hauen op mod strømmen og skaber et trygt og slidstærkt fundament under deres tilværelse. De får flyttet fokus fra den flygtige succesjagt på jobbet og i privatlivet og formår i stedet at gøre livet til et eksperiment, der ikke handler om succes og fiasko, men om at samle på erfaringer og relationer.

Men hvorfor bliver mange af os så i vores såkaldte comfort zone, når den for mange i virkeligheden ikke er specielt rar at opholde sig i? Hvorfor bliver vi billedlig talt ikke alle sammen havtorn-bønder på Bornholm? Emilia van Hauen forklarer, at det grundlæggende handler om to monstrøse barrierer: Frygt og bekvemmelig. Vi er ganske enkelt bange for at miste det velkendte, hvis vi springer ud i livet.

»Jeg prøver ofte at prikke til folk til mine foredrag for at få dem til at reflektere over, om de lever deres liv som en generalprøve i stedet for som en premiere. Mange lever det liv, vi tror er det rigtige: Man får sig en uddannelse, man finder sig et sted at bo, man får sig en partner og måske et nyt sted at bo, så får man nogle unger, man fortsætter sin karriere og tager lidt efteruddannelse. På et tidspunkt bliver man pensioneret, og er der lidt for sine børnebørn. og så dør man. Lige før man dør, tænker man: Var det overhovedet det liv, jeg ville leve?«, siger hun og tilføjer:

»Vi bruger for ofte ydre vilkår som en undskyldning for ikke at leve det liv, vi gerne vil have eller for ikke at være den person, vi egentlig gerne vil være. Det skal vi holde op med. Vi skal i højere grad turde sige: Hvis det er vigtigt for mig, så gør jeg det!«