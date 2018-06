Den store festival Distortion har haft svært ved at overholde grænserne for, hvor meget festen må støje.

Ved de to gadefester på Nørrebro og Vesterbro har Københavns Kommune registreret adskillige overskridelser af grænsen for, hvor meget festivalen må støje.

Det oplyser Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune til TV 2 Lorry.

- Vi har foretaget 50 støjmålinger til hver af de to gadefester. Og resultaterne siger, at der har været en del steder, hvor larmen har overskredet grænsen, altså at festen har larmet mere end tilladt, siger Rikke Voss Hvelplund, der er centerchef ved Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune.

Ved hver af de to gadefester var det mellem 15 og 20 ud af de 50 målinger, der overskred støjgrænseværdien.

Grænsen ligger på 80 decibel. Støjen måles ved facaden af nærmeste beboelse til festivalen - altså ved lejligheder og opgange, der ligger ud til gadefesten.

Højdespringen var et sted, hvor støjen gennem en længere periode lå på 102 decibel, mens mange andre målinger viste over 90 decibel, oplyser Center for Miljøbeskyttelse.

Derfor retter Københavns Kommune nu skarp kritik af festivalen.

- Vi så jo også til festerne sidste år, at de ikke overholdt støjgrænserne. Derfor har vi sat ekstra fokus på, at Distortion på forhånd skulle vise, hvordan de ville overholde støjgrænserne i år, siger centerchef Rikke Voss Hvelplund.

- Det er Distortions ansvar at leve op til de aftalte vilkår, så derfor er det selvfølgelig utilfredsstillende, at støjgrænserne ikke er overholdt. Det var ikke en del af aftalen.

Centerchefen mener, at arrangørerne bag gadefesten har fejlet med de tiltag, der skulle nedsætte generne for de omkringboende ved gadefesten.

- Vi kan konstatere, at Distortion igen i år ikke har overholdt støjgrænserne. Det er en stor fest at holde styring med, og de tiltag Distortion indtil videre har sat i værk, har ikke haft en tilstrækkelig effekt, siger Rikke Voss Hvelplund.

Det er ikke første gang, Københavns Kommune retter kritik mod den store gadefest. Tidligere på måneden truede kommunen med at aflyse festivalen, fordi arrangørerne ikke overholdt deadlines for handlingsplaner, der skulle redegøre for, hvordan festivalen ville undgå at genere naboerne til Distortion - herunder også støjhandlingsplaner.

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at få en kommentar fra arrangørerne bag Distortion.