For mere end ti år siden måtte den populære Midtfyns Festival lukke og slukke efter svigtende billetsalg. Nu genopstår den næste år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det er en lokal styregruppe, der vil puste nyt liv i festivalen, der første gang blev afholdt tilbage i 1976 og i mange år var en af landets mest populære, før den i 2004 måtte dreje nøglen om efter et dårligt billetsalg.

Styregruppen planlægger at bringe festivalen tilbage til live den 24. og 25. maj næste år på boldbanerne bag Ryslinge Høj- og Efterskole.

Den nye festival vil begynde i Ryslinge, da folkene bag ikke forventer, at man vil kunne tiltrække nok gæster næste år til at kunne fylde den gamle festivalplads i Ringe op. Hvis festivalen næste år bliver en succes, håber folkene bag dog på at kunne flytte den til den gamle plads senere.

En af initiativtagerne bag festivalen fortæller til TV 2 Fyn, at man ønsker at holde det meget lokalt.

»Vi har ikke et par millioner kroner i ryggen, så vi skal ud og kontakte fonde og lokale virksomheder. Vi har kærlighed til historien, og det er det, der driver os i styregruppen,« siger han.

Under festivalens storhedstid har publikum blandt andre kunnet se Bon Jovi, Aerosmith, BB King, James Brown, Robbie Williams, Blur, Coldplay, David Bowie, Johnny Cash, Mötorhead, R.E.M., Tom Jones og ZZ Top optræde.

Midtfyns Festival blev begæret konkurs i juni 2004 - blot nogle få uger før festivalen skulle afholdes.

På lørdag holder styregruppen informationsmøde på Ryslinge Høj- og Efterskole, hvor lokale kræfter også er blevet indbudt til at komme og byde ind med hjælp eller ideer.