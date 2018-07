Familien Foli-Andersen er et styk større på dette års Samsø Festival. Det yngste medlem har en helt særlig tilknytning til festivalen

Samsø Festival 2017 vil for altid stå indprentet i Louise og Mads Foli-Andersens bevidsthed. Ikke nok med at de valgte at holde deres bryllupsrejse her, 14 dage efter de var blevet gift. Parrets første barn blev såmænd også lavet på festivalen.

- Det var en rigtig dejlig festival sidste år, så der blev han lavet, siger Louise Foli-Andersen storsmilende om lille Thor, der kom til verden 14. april i år.

Og ja, så afslører lidt simpel hovedregning, at Thor er et produkt af en god festival. I år er der knap så meget action på for parret.

- Han har overtaget alt i vores liv siden. Jeg har ikke fået hørt musik endnu, selvom jeg da har armbånd. Men her er dejligt, og Thor kan godt lide at være her. Det er stadig hyggeligt, siger Louise Foli-Andersen til TV2 Østjylland.

Hun er kommet med sin familie på Samsø Festival i alle sine 25 leveår, og håber da også, at Thor fører traditionen videre.

På et tidspunkt får Louise Foli-Andersen og manden nok også tid og overskud til igen at give den gas foran den store musikscene. Her spillede blandt andre Burhan G fredag, og han var en ventet herre.

- Vi skal stå allerforrest, det bliver mega fedt. Han er da lidt køn og charmerende og har en god stemme, lød det før koncerten fra veninderne Maja Vendelboe og Karen Tanderup til TV2 Østjylland.

Inden det musikalske højdepunkt hyggede de og mange tusinde unge ud over dem med ølbowling, kongespil og meget andet på campingområdet.

Selvom der har været godt gang i billetsalget, og alt indtil nu er forløbet uden problemer, er der dog en ting, som arrangørerne frygter på Samsø Festival: Tørken og risikoen for brande.

Kattegat-øen er nemlig som så mange andre områder i Danmark knastør.

- Vi har valgt at opgradere vores brandslukningsudstyr og vil på det kraftigste appellere til, at folk passer på. Vi vil også sanktionere, hvis nogle leger med udstyret, sagde pr-ansvarlig på Samsø Festival, Thomas Jakobsen, tidligere på ugen til TV2 Østjylland.

En del af opgraderingen indebærer, at udstyret vil blive efterset og efterfyldt kontinuerligt under hele festivalen, og så har man bygget en slags 'brandbil' ud af en gaffeltruck med en 1000 liters palletank med pumpe.

- På den måde kan vi begynde slukning af en eventuel brand, inden øens mandskab ankommer, forklarede Thomas Jakobsen.

Samsø Festival slutter søndag. Lørdag optræder blandt andre Rasmus Seebach og Sweethearts på festivalen.