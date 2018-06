Mange af DSB's lokoførere er fortsat sygemeldte. Det får konsekvenser for togtrafikken i weekenden, oplyser DSB fredag eftermiddag.

Statsbanerne oplyser på sin hjemmeside fredag middag, at der kører færre tog på Fyn og enkelte steder i Jylland til og med søndag.

'Ændringerne skyldes ekstraordinært stort sygefravær hos lokomotivpersonalet,' skriver DSB.

Skal du sende ungerne på ferie hos mormor og morfar i Jylland, eller skal du selv ud at se med DSB i weekenden, så er du nok blandt dem, der studerer 'Rejseplanen' ekstra grundigt lige nu. Og faktisk er det også det eneste, der er at gøre efter, at ekstraordinært mange lokomotivfører har meldt sig syge. Det er nemlig sådan, du finder ud af, om det tog, du skal med, rent faktisk kører.

Sygdommen kommer på et uheldigt tidspunkt for DSB og ikke mindst for de mange danskere, der går på ferie i disse dage. Fredag begynder skolernes sommerferie, og de kommende dage er blandt de absolut største rejsedage.

Torsdag var 112 lokomotivførere syge, og det er ifølge DSB tre gange som på en normal dag. Derfor slæbte Statsbanerne Dansk Jernbaneforbund til møde med Dansk Arbejdsgiverforening. DSB betragter nemlig sygdomme som en maskeret strejke i forbindelse med uenighed om en ny overenskomst.

Dansk Jernbaneforbund afviste over for B.T. torsdag aften, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Formand Henrik Horup erkendte dog, at forholdet til arbejdsgiverne ikke lige frem er hjerteligt. Det skyldes stridigheder om en ny, privat overenskomst.

»Vi møder op til de møder, vi skal. Men ellers taler vi ikke sammen,« sagde Henrik Horup til B.T. torsdag aften.

Til Ekstra Bladet siger han fredag, at forholdet mellem kalder han fredag forholdet mellem sig selv og dirketør i DSB Flemming Jensen for 'iskoldt.'

»Vi taler ikke sammen. Vores forhold er iskoldt. Og det forplanter sig ned gennem systemet også ud lokalt, hvor de nu over hele landet har udtrykt mistillid til ham,« siger han til avisen.

Se, om dit tog kører i weekenden på Rejseplanen eller på dsb.dk.