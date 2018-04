Er du kvinden, der fik reddet drengen, eller er du forældre til drengen? Så hører BT gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Tirsdag aften fik politiet en anmeldelse om en mulig personpåkørsel langs togskinnerne ved Korsør. Samme aften fik de også en anmeldelse om en to-årig dreng, der var forsvundet. Senere skulle det vise sig, at de to anmeldelser hang sammen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til BT.



Klokken 17.35 fik politiet en melding fra en lokomotivfører, der var nervøs for, at han havde kørt nogle personer ned, som han så gå ved skinnerne.

»Der har været nogle nede og gå ved skinnerne, og så har lokomotivføreren set dem og troet, at han var kommet til at påkøre dem. Derfor stoppede han toget og ringede ind til os,« fortalte vagtchef John Andersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligere tirsdag aften til BT.

Det betød, at hele togtrafikken til og fra Korsør blev aflyst eller forsinket.



Politiet rykkede ud for at undersøge stedet og lede efter mulige påkørte, men her fandt de ingen spor på påkørsel.

To-årig dreng forsvundet

Politiet fik dog hurtigt kædet episoden sammen med en anden anmeldelse, de havde fået kort før lokomotivførerens anmeldelse.



Klokken 17.27 fik de nemlig en anmeldelse om, at en to-årig dreng var forsvundet klokken 17.00 fra sit hjem, der ligger lige bag togskinnerne.

Politiet sendte en patrulje ud for at hjælpe med at lede. Det viste sig senere, at det var drengen, lokomotivføreren havde set.



»Drengen var løbet bort hjemmefra på sådan en skubbecykel, og så har han altså forvildet sig ud på skinnerne. En ukendt kvinde ser drengen og redder ham ind, og da det sker, ser lokomotivføreren disse personer, hvilket får ham til at stoppe toget,« fortæller vagtchefen.

Lokomotivfører i chok

Han forklarer samtidig, at moderen til drengen hurtigt fik ham i favnen efter den potentielt tragiske hændelse, og at alle er uskadte.



»Lokomotivføreren har ikke ramt dem. Kvinden nåede at trække drengen ind, og det var en klog beslutning, må man sige. Men de har alligevel stået så tæt på skinnerne, at lokomotivføreren troede, at han havde ramt dem,« forklarer John Andersen, som også fortæller, at de inde ved politiet kunne ånde lettet op:



»Heldigvis endte det hele godt. Vi er glade på vagtcentralen, for det kunne godt være endt galt, så ‘puuha’ sagde vi bare.«



Men selvom aftenens to anmeldelser fik en lykkelig afslutning, er den involverede lokomotivfører dog stærkt påvirket.



»Lokomotivføreren er meget chokeret efter episoden, derfor skal der en ny lokomotivfører på toget, så det må alligevel have set voldsomt ud,« siger vagtchefen.



Togtrafikken omkring Korsør er derfor stadig lammet, mens de venter på, at den nye lokomotivfører ankommer til toget. Men ellers begynder togene så småt at køre normalt igen.