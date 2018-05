Der er godt nyt vedrørende 15-årige Casper Jonas Møller Sørensen, som siden den 14. april har været efterlyst af politiet. Han har det godt. Det oplyser vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Siden den 7. april har den unge mand har været forsvundet fra sit opholdssted i Jelling.

Den 14. april udsendte Sydøstjyllands Politi en efterlysning af ham, og i weekenden var der livstegn fra ham. Han var både i kontakt med sin mor og med et medlem af organisationen Missing People. Kontakten foregik via tjenesten Messenger.

»Han fortalt sin mor, at han havde det godt, men at han havde brug for nogen tid alene,« fortæller vagtchef Jørn Lindhardt. Også et medlem af den private organisation Missing People, som ofte træder til i efterlysningssager, var i weekenden i forbindelse med Casper Jonas Møller Sørensen.

»Det er en glædelig udgang på denne sag, nu er vi tæt på, at det ikke længere er en efterlysningssag for politiet,« siger vagtchefen til TV SYD.