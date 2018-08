Et livsfarligt stunt har igen og igen fundet sted ved Dragør Havn gennem de varme sommermåneder, oplyser havnekontoret i byen på det østlige Amager til lorry.dk.

Gang på gang har dristige unge kravlet op i en omkring ti meter høj skiltemast, hvorfra de er hoppet ned i havnebassinnet under dem.

Men det er selvsagt ikke uden fare og et øjenvidne til en af hændelserne, kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, Morten Dreyer, fortæller til B.T., at han straks blev bekymret, da han kom cyklende forbi og så, hvad der foregik.

»Det er en eller anden mandomsprøve. Nogle, de sportstrænede, kan slippe godt fra det, men hvad med alle de fjumrehoveder, der også skal prøve? De kan springe ud og ramme vandet til den ene side, men der er altså beton til de tre andre sider,« siger han og fortsætter:

»Der er kun en lille plade, de kan stå på. Der ikke noget at holde fast i deroppe. Ikke noget rækværk eller lignende.«

Morten Dreyer har på en lokal Facebook-gruppe delt et billede, hvor en person ses i toppen af masten, i håb om, at familier eller venner kan genkende vedkommende og tale personen til fornuft.

Havnekontoret i Dragør Havn oplyser, at man gentagne gange hen over sommeren har måttet jage de unge væk.

»Det har været et stort problem med de her unge drenge, der gerne vil lege He-Man. Det er jo pissefarligt, for masten er jo lavet af jern og metal, så man kan let komme til at glide,« siger havneassistent Kenneth Møller Hansen til Lorry og fortæller, at galvaniserede gitterstænger nu skal sættes op i 2,5 meters højde på masten, så de unge ikke kan kravle op.

Københavns Politi opfordrer ifølge Lorry til, at de unge tænker sig om. Og bliver de taget af ordensmagten ifærd med deres stunt kan der vente dem en bøde, lyder det fra vagtchef Carsten Reenberg.