Op til weekenden, hvor vejrudsigten fastholder sommervejret, men lover mere blæst, sender livredderne ved nordkysten en kraftig advarsel og en appel til badegæsterne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Lad være med at bade nær bølgebrydere og moler. Det kan være forbundet med livsfare, når der er pålandsvind, siger John Mogensen, chef for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Advarslen kommer, efter en 68-årig mand fredag mistede livet i en drukneulykke ved molen nær Trekanten Strand i Hundested. Her er Halsnæs Kommune i samarbejde med livredderne og Hundested Havn ved at etablere en flydespærre for at holde badende væk fra området ved stensætningen, hvor der pludselig kan være dybt og opstå udadgående strøm.

Problemet er det samme ved bølgebryderne på de andre mest populære strande på nordkysten, i Hornbæk, Tisvildeleje og Liseleje.

- 99 procent af vore redningsaktioner er ved disse strande, og 90 procent af dem er i forbindelse med badning tæt ved molerne, siger John Mogensen, der i det hele taget opfordrer alle til at følge baderådene, hvis man - som han siger - vil have alle med hjem i bilen efter en fin dag ved stranden.

I weekenden og i starten af næste uge varsles blæst op til 10-11 meter i sekundet, og da vinden samtidig er fra nordvest er betingelserne tilstede for, at der opstår farlige situationer for de badende. Derfor retter cheflivredderen endnu en kraftig appel til badegæsterne:

- Bad indenfor de områder, hvor der er opsat livredderflag på strandene. Hver dag bruger vi tid på at rykke ud til folk, der bader udenfor området og efterlader derfor de andre badende bag os, siger John Heine Mogensen.

Livredderne opfordrer samtidig badegæsterne til at orientere sig ved livredderstationerne, om der er gult eller rødt flag oppe, ligesom man på livredningstjenestens hjemmeside - livredningstjeneste.dk - kan finde daglig opdatering om forholdene på samtlige strande, der dækkes af livreddere. Fra Hundested til Espergærde.