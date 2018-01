Har du oplevet en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Hvad der skulle have været en behagelig rejse for den 19-årige Jannick Zilas Jensen, som i lovens forstand er blind, endte i et sandt mareridt. Takket være DSB, mener hans mor.

2. januar skulle han med toget fra Svendborg til Skive med skift i Odense. Og her går det galt. Selv om der er bestilt handicapassistance, er der ingen til at hjælpe ham.

»Han bliver nødt til at gå ud af toget, da det skal køre, og venter derefter omkring fem minutter uden for toget. Ingen kommer. Han ringer hjem og snakker med mig og finder Mødepunktet (mødested på banegården, red.) Jeg ringer 16.52 til Arrivas handicapservice og oplyser dem, hvor han, er og de kontakter DSB's handicapservice, som straks vil sende en for at hente ham, og hjælpe ham på toget,« fortæller Jannick Zilas Jensens mor, Lise Jensen.

Men intet sker trods flere opkald.



»Jeg taler med både Arriva, der siger, de er gale på DSB, og DSB som siger, han kan vente på toget 18.10. DSB påstår desuden, at der har været en for at hjælpe Jannick med skiftet, hvilket er lodret løgn,« siger hun.

»Efterhånden som tiden går og bliver jeg mere og mere rasende, fordi ingen vil lytte til, hvad jeg siger,« husker Lise Jensen.

Jannick Zilas Jensen blev efter noget tid ringet op af en taxichauffør, der ifølge Lise Jensen afviser at hente ham på Mødepunktet. I stedet beder han Jannick om at komme ned på taxiholdepladsen.

»Det er jo helt gak i låget. Hvis han kan finde en taxa, kunne han jo også finde toget,« siger Lise Jensen, der efterhånden er ved at være godt og grundigt frustreret over situationen.

»Jeg har en grædende søn i røret. Jeg indrømmer blankt, at jeg råbte ret højt af DSB's medarbejder. Min mand valgte at gå en tur med hunden, fordi han ikke gad høre på mig.«

Når vi har tilfælde, hvor noget går galt, bruger vi ressourcer på at finde ud af, hvad der gik galt. Det gør vi også her Aske Wieth-Knudsen,underdirektør i DSB Produkt

Lise Jensen spørger, om ikke det er muligt at få en medarbejder til at komme med noget mad til sin søn. Det er der ikke, lyder svaret. Vil han have mad, må han selv gå hen i 7-Eleven. Hvilket han jo ikke kan, da han er blind.

DSB afviser ifølge Lise Jensen også at betale en taxa, og selv om Arriva-medarbejderen er ganske flink og imødekommende, kan Arriva ikke gøre noget, så længe Jannick befinder sig på en strækning under DSB.

Efter halvanden times venten kommer en anden taxichauffør omsider Jannick til undsætning på Odense Banegård. Han hjælper ham ombord på toget 18.10, men hjælper ham ikke til at finde sin plads. Det må han bruge 40 minutter på at gøre - for hvis han ikke sidder på den plads, kan handicaphjælperen ikke finde ham i Aarhus.

På Aarhus Banegård møder en medarbejder ham med en sandwich og en cola - efter at det efterhånden er ganske længe siden, Jannick har fået vådt og tørt. Ombord i toget mod Skive melder sig så et sidste problem. Han har nemlig ikke gyldig billet til toget, men Arriva-togføreren udviser god gammeldags konduite og lader bødeblokken blive i lommen.

Hos DSB er underdirektør i DSB Produkt, Aske Wieth-Knudsen, ked af episoden, som man i øjeblikket er ved at undersøge internt.

»Helt generelt gør vi meget ud af at sørge for, at handicapassistance sker uden fejl. Vi har over 1.000 kunder hver måned, der får assistance. Når vi har tilfælde, hvor noget går galt, bruger vi ressourcer på at finde ud af, hvad der gik galt. Det gør vi også her,« siger han og understreger, at der blev sendt assistance ud til Jannick.

»Men af forskellige grunde finder de ikke hinanden.«

Aske Wieth-Knudsen forklarer, at det er helt almindeligt, at DSB bruger eksterne samarbejdspartnere, i dette tilfælde et taxiselskab til at stå for assistancen. Sådan har det været i årevis, og det fungerer normalt ganske uproblematisk. På de større stationer har DSB dog også eget personale, eksempelvis i 7 Eleven-kioskerne.

Kan du forstå, hvis nogen måske undrer sig over, at I ikke bare beder en ansat fra 7 Eleven om at gå hen til Jannick?

»Det er en god ordning, at vi har en ekstern leverandør på den opgave. De kan levere 24 timer i døgnet.«

I denne sag lyder det til, at det var svært for den taxachaufføren at finde Jannick. Hvem kender egentlig DSBs områder bedst – er det eksterne underleverandører eller DSBs personale?

»Vi har ikke normalt problemer med at eksterne underleverandører. Vi har langtfra personale på alle stationer, og selv der hvor vi har, er de ikke nødvendigvis til stede hele døgnet.«

I Skive sidder Lise Jensen, og hendes 19-årige søn, nu tilbage med en dårlig oplevelse.



Lise Jensen understreger dog, på trods af, at hun nu er stået frem med sin oplevelse, at det ikke handler om eventuel mulig økonomisk kompensation.

»Det har ikke noget med pengene at gøre for os. Vi vil bare gerne forhindre, at der sker for andre. Vi er mere interesserede i sætte fokus på, hvordan man behandler handicappede. DSB skal til at få styr på det her, så det ikke glipper en anden gang.«

DSB lover at tage kontakt til Lise Jensen, når kundeservicecentret har behandlet den klage, hun har indgivet om sagen.