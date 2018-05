I videoen øverst kan du se, hvordan Lili, få minutter inden hun blev bidt, fodrede rådyr på dyregården med mælkebøtter.

Det var en hård omgang for nitten måneder gamle Lili, da hun mandag formiddag var på operationsbordet for at få udbedret de ansigtsskader, som en hund lørdag forvoldte, da den bed hende i ansigtet under er besøg på dyregården ved Skallerup Seaside Resort.

Det fortæller Lilis mor, Ditte Christine Jespersen.

»Hendes opvækning var slem. Hun reagerede på en meget voldsom måde,« siger hun, da BT fanger hende på en telefonforbindelse fra Lilis hospitalsstue, hvor man kan høre den lille pige pludre i baggrunden.

Mandag formiddag blev Lili lagt i narkose, fordi hun skulle gennemgå en kosmetisk operation på Aalborg Universitetshospital, for at få udbedret de sår en hund forvoldte, da den pludselig bed hende i ansigtet, mens hun forsøgte at ae den.

Lægerne åbnede de dybe sår i hendes ansigt, som en vagtlæge to dage tidligere havde limet sammen, steriliserede dem og syede dem sammen med henholdsvis fire sting på kinden og tre over læben.

Operationen gik som den skulle, men da Lili vågnede af narkosen, reagerede hun mere voldsomt, end lægerne og hendes forældre havde regnet med.

»Vi måtte holde hende tæt ind til os, fordi hun spændte i kroppen og skreg og græd, og var nærmest helt ustyrlig, fordi hun havde så mange smerter,« fortæller Ditte Christine Jespersen og tilføjer:

»Lægen gav hende noget ekstra smertestillende og ville ikke gå fra hende, før hun faldt til ro, fordi hendes reaktion var mere voldsom end normalt.«

Sej lille pige

Tirsdag - mere end et døgn efter operationen - er Lili stadig indlagt. Det skal hun blive indtil torsdag, hvor hun er færdig med den penicillinkur, hun får hver sjette time for at sikre, at der ikke går yderligere infektion i hendes sår.

På trods af de trælse omstændigheder er den lille pige ved godt mod.

»Hun er virkelig sej. Hun har fået en skinne på foden, for at lægerne kunne lægge drop, men det stopper hende ikke fra at ville danse rundt og lege,« siger Ditte Christine Jespersen.

Tirsdag formiddag var hospitalsklovene på besøg og blæste blandt andet sæbebobler med Lili - en tiltrængt underholdning på en ellers lidt trist hospitalsstue.

Tirsdag formiddag var hospitalsklovnene på Aalborg Universitetshospital på besøg på Lilis stue. Foto: Privatfoto

»Vi synger sange, finder musik på iPad'en og fjoller, men det er svært at få tiden til at gå. Hun er rastløs og vil gerne snart hjem,« siger hendes mor.

Heldigvis har de tirsdag fået lov til at blive overført til Hjørring sygehus, så de kan være tættere på Lilis far, Nikolaj Grøn Pedersen, og hendes 5 måneder gamle lillebror, Kristoffer, som har base i familiens hjem i Hjørring.

Frygter for fremtiden

Hvis infektionen i Lilis sår pludselig blusser op igen, kan hun risikere at skulle genopereres, men ifølge Ditte Christine Jespersen lyder lægernes meldinger indtil videre på, at alting går som det skal, og at den lille pige kan få lov til at tage hjem torsdag.

På trods af, at hun er forhåbningsfuld om, at hendes datter nok skal hele fysisk, frygter hun at episoden har haft betydning for Lilis kærlighed til hunde.

»Jeg frygter, at hun udvikler en frygt for hunde,« siger Ditte Christine Jespersen og tilføjer:

»Efter hun blev bidt, er hun flere gange vågnet bange om natten og har råbt 'av av hund', så jeg er bange for, at frygten allerede ligger ubevidst i hende.«

Sådan oplevede Lilis forældre episoden Lørdag var Ditte Christine Jespersen, Nikolaj Grøn Pedersen, deres datter på et halvandet år og søn på seks måneder på Dyregården ved Skallerup Seaside Resort. Da den lille familie var ved at forlade gården, fik et-årige Lili øje på nogle børn, der klappede en hund af racen australsk hyrdehund, som tilhører forpagteren af gården, og som gik løst rundt. Da hunden kom forbi Lili klappede hun den på siden, og den stoppede op - som for at signalere, at det var okay hun klappede - men da Lili gik om foran for at sige hej, hoppede den pludselig op af hende, bed sig fast i hendes kind og ruskede hende i jorden. Mens hun lå på jorden, bad den sig fast igen. Hunden gav ikke slip, så Lilis far måtte tage fat den for at få den væk. Allerede der havde den lille pige dog pådraget sig markante skader i ansigtet. Politiet er lige nu ved at efterforske, præcis hvad der er sket. Blandt andet for at afgøre, hvad der skal ske med hunden fremover.

Sådan skal du agere, hvis dit barn vil hilse på en fremmed hund Ifølge Mette Holmgreen, der er veterinærsygeplejerske, adfærdsbehandler og hundeinstruktør, er det en god ide at tage sig nogle forholdsregler, inden man lader sit barn hilse på en fremmed hund. 1. Spørg om lov »Regel nummer et er, at man altid skal spørge om lov.« 2. Lad hunden komme til dig »Lad hunden komme hen til dig i stedet for at gå hen til den. Hvis den virker utryg og ikke tør komme tæt på, så er det et udtryk for, at den ikke vil hilse, og så skal man lade være med at lokke den.« 3. Hold øje med halen »Ofte siger man, at hvis en hund logrer med halen, så er den i godt humør, men sådan er det ikke nødvendigvis. Der er forskel på, hvordan hunde logrer. Hvis den laver korte vift med halen, er den på vagt. Er halen til gengæld blød og vifter i en stor bue, så er den glad.« 4. Kig på øjne og ører »Hvis en hund er venligsindet, laver den smalle øjne, hvorimod en hund på vagt laver store øjne. Derudover kan man kigge på ørerne, der som regel ligger afslappet bagud, men står stift op i vejret på en hund, der er på vagt.« 5. Ae den kun på brystet eller siden »En hund man ikke kender, skal man ae på brystet eller langs siden i stille og rolige bevægelser - aldrig hovedet. Hunde kan tolke det som om, man forsøger at dominere dem, hvis man rører dem på hovedet eller ryggen.« 6. Lad aldrig barnet kramme hunden »Mange børn er rigtig glade for at kramme og vil måske derfor også forsøge at kramme en fremmed hund, men det må man aldrig. Ofte vil hunden nemlig tro, at man gør det for at dominere den.«