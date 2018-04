En større vej ved Roskilde er spærret fredag aften, efter at en lastbil er kørt ind i et skilt, som nu er i overhængende fare for at falde ned på vejen.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjællands Politi Michael Hvid til BT.

Ulykken skete først på aftenen, hvor en lastbil kom kørende langs Køgevej ved Roskilde og ramte en såkaldt skilteportal over vejen på strækningen mellem Østre Ringvej og Holbækmotorvejen mod Østre Ringvej.

»Det er et meget stort skilt på 12 meter, der hænger over kørebanen, så vi opfordrer alle til at finde alternative ruter, da man kan risikere, at det falder ned. Vi har politi på stedet, mens entreprenører piller skiltet ned,« siger vagtchefen.

Foto: Mikkel Henriksen Foto: Mikkel Henriksen

Han oplyser, at ingen kom til skade ved ulykken.

»Trafikken glider derude - men den vil glide meget bedre, hvis folk kører andre veje, og det er der masser af muligheder for,« siger Michael Hvid og tilføjer, at politiet står klar til at omdirigere trafikken.

Midt- og Vestjællands Politi forventede, at vejen ville være farbar igen klokken 19, men kort efter 19 lyder meldingen fra Vejdirektoratet, at der ikke er nogen tidshorisont for genåbningen.

Til- og frakørsel <12> Roskilde S. på Holbækmotorvejen er spærret i vestgående retning, da et større vejskilt oppe på Køgevej skal afmonteres og tages ned efter en påkørsel. Der er ingen tidshorisont for genåbning #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 13. april 2018

Opdateres...