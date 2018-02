Den isnende kulde og snevejr har været skyld i syv trafikuheld i Jylland på blot 60 minutter og har skabt lange køer på Fyn.

Vejret har blandt andet fået politiet til at spærre motorvej E45 ved Vodskov i Nordjylland.

Nordjyllands Politi har lagt en liste op med alle uheldene. Den kan du se herunder.

Kl. ca. 08.50 stødte en lastbil og en personbil sammen på Nordjyske Motorvej i Nørresundby.

Kl. ca. 08.40 påkørte en personbil en bus på Løgstørvej i Nibe.

Kl. ca. 08.20 involveret i et færdselsuheld på Aalborgvej i Nibe, da en personbil mistede herredømmet og efterfølgende ramte 2 andre biler.

Kl. ca. 08.10 var to personbiler involveret i et færdselsuheld på Ny Nibevej i Aalborg SV.

Kl. ca. 07.55 skete der et eneuheld også på Aalborgvej i Nibe, hvor en personbil rullede rundt og lå på taget.

Kl. ca. 07.55 stødte fem – seks biler sammen på Frederikshavnmotorvejen i Sydgående retning ved Vodskov.

På motorvej E45 fortæller indsatslederen på stedet, at seks biler stødte sammen.

»Det var et typisk harmonikasammenstød, der er sket ved lav hastighed. To unge kvinder i et køretøj og en mand i et andet køretøj klagede og nakke- og rygsmerter, så de er kørt med ambulance til sygehuset. De var ved bevidsthed, og mit indtryk er, at der ikke er tale om alvorlige skader,« siger indsatslederen på stedet til TV 2 Nord.

Efter uheldene har politiet spærret motorvejen i sydgående retning ved Vodskov.

Flere færdselsuheld i Nordjylland. På grund af det glatte fører er der sket flere færdselsuheld i Nordjylland, og lige nu er vi på vej til Motorvej E45 ved Vodskov. Her er flere biler kørt ind i hinanden. Kør venligst forsigtigt

Vagtchefen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 27, 2018

Samtidig er der op mod 45 minutters kø på E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Årup på grund af det kolde vejr.

E20 Fynske Motorvej. Køkørsel i begge retninger mellem Odense og Årup pga. vejret. Mod Jylland 45 minutter forsinkelse - mod Sjælland er forsinkelsen 30 minutter. #p4trafik — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) February 27, 2018

Politiet advarer samtidig om, at der er ekstremt glat, og man skal køre forsigtigt.