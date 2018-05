Har du foto eller video af branden? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Brandfolk kæmper i øjeblikket med at få kontrol over en omfattende naturbrand på Høgildvej nær Karup.

Branden dækker et meget stort område ved Kongenshus Mindepark, oplyser beredsskabsdirektøren ved Midtjysk Brand & Redning, Klaus V. Hebsgaard, til TV MIDTVEST.

Ifølge mediet fik brandvæsnet meldinger om branden kl. 14, men kl. 17 er der endnu ikke kontrol over den store brand. 17.30 kan brandvæsnet dog melde, at man er lykkedes med at bevæge branden væk fra beboelsesområder og mod en pløjet mark.

Midtjysk Brand & Redning har flere brandfolk til stede og har derudover sat en helikopter i luften for at få overblik over branden. Udover de lokale brandvæsen er der kommet assistance fra Karup, Kjellerup, Viborg og Thisted.

Årsagen til branden kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Opdateres…