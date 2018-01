Nordjyllands Politi efterlyser 83-årige Preben Enhard, som er gået fra Plejehjemmet Vendelbogade i Sindal lørdag aften. Både hundepatruljer og helikopter er sat ind i jagten på at finde ham.

Det skriver politiet på Twitter, hvor de har delt et billede af den efterlyste mand, som er dement.

Den bortgåede mand fra Plejehjem i Sindal efterlyses nu med foto og navn. Det drejer sig om 83 årige Preben Enhard. Der søges massivt i Sindal lige nu med bl.a. helikopter og hunde. pic.twitter.com/IbR0u979SQ — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 13, 2018

Preben Enhard beskrives som 180 cm høj og slank af bygning. Han er iført en hvid og blå Skovmandsskjorte og cowboybukser.

Nordjyllands Politi opfordrer alle borgere i området til at kigge efter den forsvundne 83-årige i haver og udhuse, men kun i selve Sindal by, så helikopterens eftersøgning udenfor byen ikke forstyrres.

Nordjyllands politi opfordrer borgerne i området ved Sindal til kun at kikke efter bortgåede i byen Sindal og ikke uden for byen på åbne områder. Helikopteren kan ikke arbejde optimalt med mange folk i området uden for byen. På forhånd tak. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 13, 2018

Hvis du ser Preben Enhard skal du omgående kontakte Nordjyllands Politi på 114.