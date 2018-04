Stjernenavn aflyser Roskilde Festival i år.

Det oplyser Roskilde Festival på Twitter.

Den populære sangerinde Cardi B aflyser sin koncert på Roskilde Festival 2018.

Aflysningen skyldes, at sangerinden er gravid.

”Rygterne om Cardi B’s graviditet har svirret længe, men nu er det ikke længere bare rygter, og hun har tilmed termin omtrent samtidig med Roskilde Festival. Vi ønsker Cardi B og hendes forlovede Offset alt det bedste med den forestående familieforøgelse, men det efterlader selvfølgelig et hul i vores program onsdag den 4. juli, som vi nu arbejder på højtryk på at få fyldt,« siger programchef på Roskilde Festival, Anders Wahrén.

I weekenden blev der offentliggjort billeder af sangerinden, hvor det ikke er til at tage fejl af, at hun venter en lille ny.

The love I’m receiving is overwhelming! I can’t thank you enough for always finding the time to share your support!! Thank you a million times @badgalriri Et opslag delt af Cardi B Official IG (@iamcardib) den 8. Apr, 2018 kl. 2.03 PDT

Cardi B var et af hovednavnene på festivallen og skulle have holdt koncert onsdag d. 4. juli.

Roskilde Festivals bookere arbejder i øjeblikket på at finde en ny kunstner, der kan overtage pladsen i programmet.