Det royale, nygifte par har netop forladt receptionen på Windsor Castle for at tage videre til deres bryllupsfest i det engelske 'countryhouse' syd for Windsor Castle 'Frogmore House'. Til bryllupsfesten er 200 af de nærmeste venner og familie inviteret.

Det skriver BBC.

De kørte afsted mod solnedgangen i Prins Harrys åbne, sølvblå Jaguar E-Type Concept Zero, som originalt er fremstillet i 1968 og sidenhen omdannet til elektrisk bil.

Bilens nummerplade bar bryllupsdatoen E190518, og Prins Harry viste sig som en ægte gentleman, da han åbnede bildøren for sin brud og lod hende træde ind i den funklende vintage-bil.

Meghan Markle havde en hvid silke halterneck-kjole på af designeren Stella McCartney, fortæller Kesington Palace til avisen.

Hun har satinsko på fra Aquazurra i farven 'nude' og sålerne i babyblå.

Efter at have fulgt sin svigerdatter ned ad kirkegulvet, fik Prins Charles de fleste gæster opløst i tårer ved eftermiddagsreceptionen, da han holdte en tale om hans ‘darling old Harry’. Det skriver The Telegraph



Da Prins Harry og Meghan Markle blev erklæret mand og kone tidligere i dag er det estimeret, at være blevet overværet af over 1,9 milliarder mennesker verden over.

Og omkring 100.000 mennesker var linet op langs gaderne ved Windsor for at lykønske det nygifte par og nye hertug og hertuginde





I videoen herunder kan du se det lykkelige nygifte par stige ind i sportsvognen for at køre videre til privatfest:

Harry and his new wife Meghan have left Windsor Castle in an open-top classic sports car for their evening wedding reception at Frogmore House on the Windsor estate. #Royalweddinghttps://t.co/GAseHO3pHC pic.twitter.com/xdq3kMdc2Y — BBC News (UK) (@BBCNews) 19. maj 2018

