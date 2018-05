Det royale, nygifte par har netop forladt receptionen på Windsor Castle for at tage videre til deres bryllupsfest i det engelske 'countryhouse' syd for Windsor Castle 'Frogmore House'. Til bryllupsfesten er 200 af de nærmeste venner og familie inviteret.

Det skriver BBC.

De kørte afsted mod solnedgangen i Prins Harrys åbne, blå Jaguar fra 1968.

Meghan Markle havde en hvid silke halterneck-kjole på af designeren Stella McCartney, fortæller Kesington Palace til avisen.



I videoen herunder kan du se det lykkelige nygifte par stige ind i sportsvognen for at køre videre til privatfest:

Harry and his new wife Meghan have left Windsor Castle in an open-top classic sports car for their evening wedding reception at Frogmore House on the Windsor estate. #Royalweddinghttps://t.co/GAseHO3pHC pic.twitter.com/xdq3kMdc2Y — BBC News (UK) (@BBCNews) 19. maj 2018

