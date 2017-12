Vagtchef Bjørn Pedersen ved Syd-og Sønderjyllands Politi har været nødt til at skrue bissen på for, at få folk i og omkring Esbjerg til at forstå, at der er glatte veje.

»Jeg ved godt, at det kan være svært at forstå, at der er glatte veje, når vi har plustemperaturer. Men det har vi altså i Esbjerg, og på Esbjerg-motorvejen. Der har været haglbyger derude, og vi står med tavlevognen for at få folk til at sænke hastigheden, mens redningskøretøjer er ved at redde de forulykkede køretøjer,« siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Han valgt i desperation at sende en besked via Twitter også, hvor han skriver, at 'Det er altså ikke for sjovt at vi advarer. Tilsyneladende er det svært for bilisterne at se/mærke at det er glat. Det er altså glat, på trods af plusgrader, og man skal passe på derude. Vagtchefen. #politidk'

Bjørn Pedersen kan ikke selv umiddelbart forklare, hvordan vi kan have glatte veje, når temperaturen ikke er under frysepunktet.

»Jeg står jo ikke selv, derude. Men det er det, jeg hører fra vores folk derude,« siger vagtchefen.

Det er DMI, der holder øje med vejtemperaturerne over hele landet. Men vagtchef, Dan Nilsvall er lige så uforstående som billisterne over de glatte veje.

»Jeg sidder her med målingerne på vejtemperaturerne i hele landet, og der er ingen steder, hvor vejtemperaturen er under to grader. Jeg kan simpelhen ikke svare på, hvad forklaringen kan være. Det må være meget lokalt. Der har været lidt hvidt i nogle af bygerne, og hvis folk kører på dårlige dæk, kan der være meget glat, hvis man kører for stærkt og der er noget aquaplanning,« siger Dan Nilsvall.

Han fortæller i øvrigt, at blæsten aftager i løbet af aftenen og natten, og så vil det klare op. Det betyder, at temperaturerne vil falde både i luften og på vejene sidst på natten og SÅ kan der komme is-og rimglatte veje.

Kl.21:30 måtte vagtchef Bjørn Pedersen igen gå ud og advare trafikanterne.

»Så er Esbjergmotorvejen spærret igen. Denne gang mellem afkørsel Nord og afkørsel Øst. Der er glat, og flere biler hold på kryds og tværs. Folk skal køre af ved Nord og lade være med at køre på igen,« siger Bjørn Pedersen.

Er du nu sikker? DMI påstår jo, at der ikke er glatte veje?

»Ja, det kan jeg love dig. Jeg selv sendt min kone en anden vej. Der er spærret helt af mellem afkørsel N og Ø.«

Hvad siger du til, at DMI benægter at der skulle være glat?

»Jeg fristes til at sige som Kresten Poulsgaard: 'Hvis det er fakta, så benægter a fakta'. Men jeg tror godt, at selv DMI ved det nu,« siger Bjørn Pedersen.