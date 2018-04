Flere måneders spænding kan snart blive udløst. Ifølge TV2 kan en overenskomstaftale på det statslige område snart være på plads, oplyser mediet klokken 19.

Forhandlingsparterne befinder sig fortsat i Forligsinstitutionen, hvor de siden i går har forhandlet løs om en ny overenskomst, men det kan ifølge TV2 meget snart være slut.

Fredag formiddag kunne Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen, der også er chefforhandler for lønmodtagerne, præsentere en aftale på det kommunale område. Og tidligere lørdag blev parterne på det regionale område også enige.

Nu afventes blot aftalen på det statslige område, hvor der udover løn blandt andet også forhandles om, hvorvidt akademikernes spisepause skal skrives ind i overenskomsten.

På det kommunale og regionale område er der blandt andet forhandlet en lønramme på 8,1 procent. Dog har lærerne ikke fået den arbejdstidsaftale, som de har ønsket. Og det er en del lærere utilfredse med.

Anders Bondo Christensen har efterfølgende indrømmet, at det var en nødplan, han fik igennem ved forliget - og han har oplyst, at han stadig vil kæmpe for en arbejdstidsaftale:

Jeg har ikke kæmpet i 5 måneder for nu at stikke halen mellem benene og svigte lærerne. Jeg gør det som jeg med al min erfaring, kampgejst og engagement mener tjener lærerne bedst #JegGiverAldrigOp #skolechat #OK18 https://t.co/cy90bVAhzt — Anders Bondo C (@ANDERSBONDO) 28. april 2018

