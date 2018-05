Øverst: Kører du rigtig igennem en rundkørsel? Se videoen og få svaret

En væltet lastbil giver problemer for trafikken syd for Ribe fredag morgen.

Det skriver Sydjyllands Politi på twitter.

Ambulance og politi på vej til færdselsuheld på Tøndervej (rute 11) syd for Ribe. Lastvogn væltet. P.t. ej yderligere informationer. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 4, 2018

Uheldet er sket på Rute 11 Tøndervej fra Tønder mod Ribe mellem frakørsel mod Sønder Farup og frakørsel mod Ribe.

Politiet meddeler, at ingen personer er kommet noget til, og at lastbilen ikke længere er til gene for trafikken. Den bliver fjernet senere fredag.

Trafik: Ribe. færdselsuheld på Tøndervej (rute 11) syd for Ribe. Lastvogn væltet.

Lastvognen væltet ud i grøften, ikke til gene for trafikken. Ingen tilskadekomst fjernes senere idag. #politidk #Ribe #Esbjerg — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 4, 2018

Opdateres..