Over 70.000 børn og voksne har foreløbig tilmeldt sig fødselsdagsløbet Royal Run, og blandt dem er mange, som for første gang deltager i et fællesløb.

Løbet finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg og København 2. pinsedag og er en fejring af kronprins Frederik, som fylder 50 år 26. maj.

I Odense får kronprinsen følgeskab af kronprinsesse Mary, der selv deltager og løber ruten på ti kilometer.Søndag kom det frem, at kronprins Frederik har rygproblemer, og det sætter han nu ord på efter at have løbet strækningen i Aalborg:

- Det her var en testdistance for mig, og den er forløbet som forventet. Der er ikke nogen smertetærskel, der er blevet oversteget, siger kronprins Frederik efter at have gennemført det første af fem løb som en del af Royal Run.

Se billeder fra løbet her:

Kronprins Frederik løber "Royal Run" , 1. løb i Aalborg, mandag den 21. maj 2018 Foto: Henning Bagger

/ritzau/