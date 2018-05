Fire uheld er sket inden for kort tid på de danske veje.

Senest er der sket et uheld med flere biler på Østjyske Motorvej nord for Hedensted i nordlig retning. Her er politiet og redning på vej. Det er stadig muligt at passere i nødsporet.

Deruodver er der sket et uheld på Amagermotorvejen i vestgående retning ved Avedøre Holme. Her er vejene farbare igen.

Tredje uheld på Hillerødmotortrafikvejen skaber kø i sydgående retning, og til sidst var motortrafikvejen mellem Kollerødvej i Allerød og Roskildevej i Hillerød lukket, efter to køretøjer forulykkede. Den er dog åbnet åbnet igen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi og Sydøstjyllands Politi.



Henter kort...

Færdselsuheld på Hillerødmotorvejen ved Klausdalsbrovej i nordgående retning. Formentlig ikke alvorligt, men 2 biler holder i 2. vognbane hvilket skaber kø. Vi er på vej. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 7, 2018

Uheldet på Hillerødmotortrafikvejen er sket i nordgående retning ved Klausdalsbrovej, men ifølge politiet er det formentlig ikke alvorligt. De implicerede biler er flyttet ind i nødsporet.

»Umiddelbart skulle der ikke være nogen, der er kommet altvorligt til skade. En har dog klaget over nakkesmerter, og det tager redningspersonalet altid alvorligt,« siger Søren Enemark, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Han oplyser, at politiet fik anmeldelsen om færdelsuheldet klokken 16. To biler kørte sammen, og det drejer sig om en påkørsel bagfra, men nærmere omstændigheder omkring ulykken kender politiet ikke på nuværende tidspunkt.

Vagtchefen kan heller ikke sige noget om, hvornår begge spor ventes farbare igen. På Twitter opfordres bilister på strækningen til at tage hensyn og køre forsigtigt.

De implicerede biler er flyttet ind i nødsporet, men redningskøretøjerne fylder også lidt, så kør forsigtigt og vis hensyn. Vagtchefen #politidk https://t.co/mAVDG7js4y — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 7, 2018

Ved uheldet mellem Allerød og Hillerød betegner politiet det som ikke alvorligt. Angående Amagermotorvejen er der ikke nyt.