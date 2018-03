En person er kommet alvorligt til skade efter en biluykke på Randersvej.

Det oplyser Østjyllands Politi til BT.



»En person er kommet alvorligt til skade. Hvad der mere ligger i det, har vi ingen informationer om, så vi ved ikke, om personen er i livsfare eller ej,« forklarer vagtchefen ved Østjyllands Politi og tilføjer:

»Det var en færdselsulykke, der sker kl. 16.55 på Randersvej ved Dagsvad, hvor en varebil tilsyneladende kører ud for ubetinget vigepligt. Den bliver så ramt af en personbil, der kommer kørende, og i den forbindelse sker et voldsomt sammenstød.«

Politiet forventer, at strækningen vil være spærret indtil klokken 19.



»Vi har patruljer, bilinspektør og beredskab på stedet, og for at få arbejdsro derude, har vi lukket vejen i begge retninger.«

Opdateres...