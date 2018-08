Omkring 2000 festivalgæster er blevet forsinket i timevis, efter at en stor del af de busser, som fragter folk til Smukfest, er blevet taget midlertidigt ud af drift.

Det siger talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde på et pressemøde.

- Det er selvfølgelig enormt utilfredsstillende og meget bittert. Vi har inden festivalen gjort opmærksomme på, at busserne skulle være i orden og sikre.

- Det mente busselskabet også, at de var. De skulle være blevet synet inden for den seneste måned eller to.

På Smukfests Facebook-væg har adskillige gæster også luftet utilfredshed over de busser, der skal køre fra campingområdet og ind til selve festivalpladsen. Således skriver Mads Lundgren Petersen:

'Man kan da godt undres, at I ikke har det indskrevet i jeres kontraktvilkår, at de busser i transporterer jeres gæster med skal være nysynet og 100% i orden. Den er grim lige nu - 8 ud ad 11 busser taget ud af drift. Kritisabelt. Med tanke på jeres prisnøk i år, så kunne det være I skulle ringe til et par mere moderne selskaber i området, så vi ikke behøver strabadsere 2,5 km ind til scenerne ad en trafikeret vej. Helst nu,' mens en anden tilføjer:

'Hvorfor kommer der ingen busser til langtids parkering til sherwood.. Det er over en time siden den sidste bus og der er kæmpe kø!'

