OPDATERING: Togfører i chok: Drama ved skinnerne - to-årig reddet af ukendt og handlekraftig kvinde

Tirsdag aften er flere toge stoppet med at køre til og fra Korsør på grund af en 'mulig' påkørsel.

Det skriver DSB på Twitter.

Der er derfor indsat togbusser mellem Slagelse og Korsør.

Men også tog mellem København H og Slagelse og mellem Odense og Korsør er ramt af den mulige påkørsel, og derfor kører der i øjeblikket færre tog på disse strækninger.

»Der har været nogle nede og gå ved skinnerne, og så har togføren set dem og troet, at han var kommet til at påkøre dem. Derfor stoppede han toget og ringede ind til os, og hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt,« fortæller John Andersen, vagtchef hos Sydsjællands Politi til BT.



Vagtchefen formoder dog, at der ikke er sket nogen persopåkørsel, da de ikke kan se nogle spor efter det på toget:



»Vi kan ikke se noget. Vi er stadig til stede med politi, men vi er ret sikre på, at der ikke er nogen. Så vi er meget tætte på at have opklaret mysteriet,« fortæller John Andersen, som forklarer, at togene formentlig snart vil begynde at køre igen.