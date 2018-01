Hvis du skal bevæge dig udenfor denne mandag, så er det en god idé at pakke dig selv godt og grundigt ind i hue, vanter, halstørklæde og de helt varme støvler.

Det bliver nemlig en bidende kold fornøjelse over hele landet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Dan Nilsvall - tidligt mandag morgen til BT.

Mandag morgen viser termometrene de fleste steder allerede under frysepunktet.

»Når så vinden tager til i løbet af dagen, så vil vi opleve det som en meget kold dag,« forklarer Dan Nilsvall.

Faktisk vil den såkaldte chillfaktor få temperaturen til at føles som et sted mellem fem og ti graders frost.

»Det er meget for os her i Skandinavien. Vi er ikke vant til så kolde temperaturer,« siger den vagthavende meteorolog.

Fem-ti centimeter sne

Det er dog ikke kun kold blæst, vi skal forberede os på i dag. Også drys af hvidt kan vi få besøg af.

»Mens den her vind tiltager i løbet af dagen, så har vi et frontsystem, som bevæger sig ind over landet vestfra, og frem til i aften kan der stedvist komme op til fem centimeter sne i det jyske,« siger Dans Nilsvall og fortsætter:

»I aften og i nat breder det sig til resten af landet. Totalt kan der stedvist komme mellem fem og ti centimeter sne.«

Ved Vestkysten vil sneen kunne begynde at falde omkring middagstid mandag, før det i løbet af aftenen vil have bevæget sig hen over det meste af landet. Det er dog ikke til at sige, hvor sneen helt præcist vil kunne falde.

»Når det er passeret i løbet af natten, så begynder temperaturen også at stige og blive mildere, og derfor forventer vi ikke, at sneen kommer til at blive liggende,« forklarer meteorologen.

Resten af ugen ser ud til at blive mildere, end det har været de seneste dage, men i aften- og nattetimerne vil temperaturen kunne bevæge sig under frysepunktet.

»Det kan give risiko for isglatte veje i natte- og morgentimerne, så det skal man være opmærksom på,« siger Dan Nilsvall.