Lørdag eftermiddag er en bil væltet på Sønderjyske Motorvej syd for afkørsel 69, Haderslev S, i nordgående retning. Flere personer er kommet til skade og der er netop nu tæt trafik på strækningen.

Sydjyllands Politi oplyser på Twitter, at fire personer er kommet lettere til skade i ulykken, hvor en bil væltede.

»Det var fire tyskere i et solouheld. De er blevet kørt på skadestuen, men er ikke kommet noget alvorligt til,« siger vagtchef Søren Strægaard.

Der er 4 lettere tilskadekomne ved uheldet på Den Sønderjyske Motorvej, 1 spor er farbar. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 5, 2018

Politiet modtog anmeldelsen af ulykken klokken 15.57 og kort efter var både de og redningsmandskab til stede på ulykkesstedet. I forbindelse med oprydningsarbejdet blev motorvejen delvis spærret i nordgående retning, hvilket ifølge Vejdirektoratets trafikkort har ført til tæt trafik på strækningen.

Men nu er der igen åbnet for alle spor.

Begge spor er farbare igen på Den Sønderjyske Motorvej efter solouheldet tidligere. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 5, 2018

»Vi er på vej ud til skadestuen for at tale med de fire tyskere og kaste lys over, hvordan ulykken kunne ske,« siger vagtchefen.