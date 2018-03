24-årige Casper Steinfath fra Klitmøller forsøger søndag morgen at være den første nogensinde, der krydser den 130 kilometer lange tur over Skagerak på et surfbræt.

Allerede inden solen stod op, havde den 24-årige tilbagelagt godt 25 kilometer af turen, der går fra Hirtshals til Kristiansand.

Det oplyser kommunikationsbureauet Cold Coast i en pressemeddelelse.

Klokken 01.20 tog den Casper Steinfath sit allerførste padletag, og han har siden haft en fart på mellem seks og ti kilometer i timen, som er døbt 'Viking Crossing 2.0.'

»Jeg er så spændt. Det er overvældende at stå her og kigge ud i mørket. Jeg har glædet mig og forberedt mig til det her i lang tid. Nu er det ikke længere en abstrakt tanke – det er meget konkret. Min krop og mit hoved er klar til et døgn i Skagerrak. Nu vil jeg til Norge, sagde Casper Steinfath, inden han gik de små 50 meter ud på stranden og sætte sit fire og en halv meter bræt i vandet,« sagde Casper Steinfath ifølge en pressemeddelelse i nat, inden han begav sig ud på turen.

Fra vandet har Casper Steinfath meldt tilbage, at alt indtil videre er gået som planlagt. Med Casper Steinfath på turen følger en gummibåd med to livreddere ombord, ligesom en følgebåd med 12 mand ombord ligger bag Casper.

Selvom en tur på 130 kilometer over Skagerak i bidende kulde, og så endda på et surfbræt, kan virke som noget af en mundfuld, er 24-årige Casper Steinfath nu langt fra uerfaren på et surfbræt.

Danskeren er verdensmester i 'stand up padling', hvor man padler stående på sit bræt.

Det er heller ikke første gang, at han begiver sig over Skagerak, men da han sidste år forsøgte, måtte han blot 12 kilometer fra mål give op, da blæsten var for stærk. Derudover var søsyge også et problem for Casper Steinfath sidste år, hvorfor han den seneste måned forud for rekordforsøget er stået op klokken 18, for at stå op igen klokken tre for at træne og vænne sig til at padle om natten.

Det forventes, at turen sammenlagt vil vare 18 til 24 timer, og hvis Casper Steinfath lykkes med sit rekordforsøg, vil han derfor være i Kristiansand mellem klokken 19 og 01 søndag aften.

På et GPS-kort her kan du følge med i Casper Steinfaths tur over Skagerak.