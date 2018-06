Mange folk rykker til stranden, i takt med at temperaturen stiger.

Landets kystlivreddere er de fleste steder dog først i udkigsposterne 23. juni, lige inden skolernes sommerferie begynder. Indtil da er der altså mange steder ikke professionel hjælp at hente, hvis der sker ulykker på badestrandene.

Men Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste har vurderet, at der var brug for opsyn, når det vrimler med badegæster. Her sparker man derfor redningsindsatserne i gang allerede lørdag.

»Behovet er der. Det ville jo være dejligt, hvis der var livreddere alle steder,« siger John Heine Mogensen, der er chef i redningstjenesten.

På seks store strande i Nordsjælland er der livreddere at finde i alle weekender mellem klokken 10 og klokken 18.

Der er tale om strande i Hornbæk, Tisvildeleje, Liseleje, Espergærde, Dronningmølle og Hundested.

Ifølge John Heine Mogensen reduceres reaktionstiden betydeligt, når der er en livredder på stranden, i stedet for at folk skal tilkalde en ambulance, hvis der sker en ulykke.

Lørdag ventes temperaturen at krydse 30 grader flere steder i landet, og det kan ses langs strandene.

Ved Hornbæk Strand, hvor John Heine Mogensen lørdag klokken 13.30 holder udkig, er der 10.000 badegæster, estimerer han.

»Vandet er 20 grader, helt fladt og helt fantastisk, så jeg kan godt forstå, at folk vælter herop.«

»Det, vi har lavet mest af i dag, er at trække splinter ud af børnenes fødder og at hjælpe dem, der har skåret sig. Det er selvfølgelig også en service,« siger han.

Prisen for at have kystlivreddere på arbejde koster ifølge redningschefen 2000 kroner per strand per dag.

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste har mulighed for at begynde livredningssæsonen tre uger tidligere end normalt, fordi politikerne i området i 2017 valgte at afsætte en pulje til godt sommervejr.

Det er noget, som Anne Honoré Østergaard, der er byrådskandidat for Venstre i Aalborg Kommune, også gerne vil have indført i Nordjylland.

'Jeg foreslår, at vi laver en "solskinspulje" til at kalde livreddere ind, når vejret er uforudset godt. På den måde kan vi få en mere fleksibel løsning, som netop passer til det danske vejr,' skriver hun på sin Facebook-side.

Hun opfordrer desuden til bedre oplysning om, at badning i blandt andet Vestre Fjordpark i Aalborg sker på eget ansvar.

/ritzau/