Lidl har som det første supermarked i Danmark sat en aldersgrænse på 16 år ved køb af energidrikke.

Det er altså slut med folkeskoleelever, der bruger frikvarteret på at købe en Red Bull, og hvis du er over 16 år, skal huske at have billede-id med, før du kan få lov at indtage de koffein- og sukkerholdige drikke.

Det skriver Lidl i en pressemeddelse.

Aldersgrænsen gælder ved energidrikke, der har et koffeinindhold på 150 mg koffein pr. liter, og som har et højt sukkerindhold:

'Vi har igennem et stykke tid oplevet en stigning i forbruget af energidrikke i vores butikker, og som dagligvarekæde påtager vi os et samfundsansvar. Vi har valgt at lytte til vores kunder og eksperterne på områdets stigende bekymring omkring indtagelse af energidrikke blandt børn og unge,' forklarer adm. direktør for Lidl, Dirk Fust, i pressemeddelelsen.

Han fortsætter:

'Derfor har vi taget denne beslutning, som er helt i tråd med vores andre initiativer indenfor børne- og ungeområdet, som vi gennem længere tid har deltaget i, i samarbejde med de andre kæder fra detailbranchen.'