En brand i en lejlighed i Valby har spærret flere veje af fredag aften. Politiet har evakueret en stor boligblok, og bombeenheden er ankommet.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

«Der var en brand, og i forbindelse med slukningsarbejdet fandt vi nogle mistænkelige forhold, og så har EUD været til stede,« siger Trasja Parize, kommunikationschef i Københavms Politi, om den brand, der i dag brød ud i en lejlighed på Søndre Fasanvej i Valby.



»Så vi har evakueret opgangen og opgangen overfor. Men der er umiddelbart ikke nogen, der er kommet tilskade,” siger kommunikationschefen.



BT's medarbejder på stedet kunne også tidligere fredag aften erfare, at området blev evakueret:



»De har evakueret boligblokken, hvor der har været brand. Det er en stor boligblok med flere opgange. Jeg kan se, at branden har været i stueetagen. Men man har valgt at evakuere hele blokken, efter branden blev slukket,« sagde BT's medarbejder og forklarede, at det så alvorligt ud:



»Folk er spredt hele vejen rundt i flere retninger. De gik stille og roligt. Men politiet var meget oppe på dupperne, så det ser højkritisik ud.«



Han kunne også forklare, hvor afspærringen gik til i det berørte område.

»Jeg kan se, at de har spærret hele området af i alle retninger i en diameter på cirka 400-500 meter. Det gælder både Søndre Fasanvej, Toftegårds Alle og Valby Langgade.«



BT's medarbejder oplyste tidligere, at politiet er til stede med 6-8 politibiler, at brandvæsnet er til stede med 5-6 brandbiler og forklarede, da bombeenheden ankom:



«Bombeenheden fra Forsvaret er lige ankommet til stedet, de er gået ind i lejligheden med sikkerhedsdragter på,« siger han.



Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at det drejer sig om en brand i en lejlighed på Søndre Fasanvej, hvor 'et køkken står i lys lue'.



På Københavns Politis Twitter skriver de, at de ved slukningsarbejdet fandt en mistænkelig genstand, og at de endnu ikke kender tidshorisonten for, hvornår evakueringen og afspærringen slutter.





Se billeder fra stedet her:

Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk Foto: Alarm112Midtjylland.dk

Ved branden på Søndre Fasanvej blev der ved slukning fundet en mistænkelig genstand. Derfor er afspærring udvidet og evakuering iværksat. Tidshorisont pt. ukendt #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 27. april 2018

Afspærringen Søndre Fasanvej udvides pga. politiets arbejde på stedet. Ingen færdsel i begge retninger fra Valby Langgade og Aurikelvej. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 27. april 2018

Sdr Fasanvej, #HBeredskab er i indsats på stedet, vejen spærret i begge retninger. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 27. april 2018



Søndre Fasanvej er spærret fra Valby Langgade mod Frederiksberg. Vi er tilstede sammen med Brandvæsenet da et køkken står i lys lue. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 27. april 2018 #HBeredskab er kaldt til Sdr Fasanvej, Valby, til melding om ild i lejlighed. Der er indsat røgdykkere til slukning. Opdateres..... — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 27. april 2018

Opdateres...