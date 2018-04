Lego er kommet i klemme i forbindelse med nedsmeltningen af den amerikanske del af legetøjskæden Toys 'R' Us. Den danske virksomhed har nemlig 180 mio. kr. til gode hos kæden.

I midten af marts kom det frem, at samtlige 800 Toys 'R' Us-butikker i USA lukker, hvis ikke der straks findes en køber til koncernen. Den verdenskendte legetøjskæde er presset af handel på nettet og af en kæmpe gæld på næsten 30 mia. kroner.

Lego har varer i butikkerne svarende til en værdi af 180 mia. kroner, og det er ikke sikkert, at Lego får de produkter igen eller at pengene bliver betalt. Toy 'R' Us sælger nemlig Legos varer for at kunne betale andre kreditorer.

Det skriver finans.dk.

Legos pressechef Roar Rude Trangbæk bekræfter over for avisen, at virksomheden har 181 mio. kroner til gode hos Toys 'R' Us.

'Beløbet, der fremgår af dokumentet (et retsdokument, som Lego har indsendt til det amerikanske retssystem, red.), kan jeg bekræfte. Vi arbejder på at sikre en optimal løsning for Lego-koncernen, men har herudover ikke yderligere at bidrage med,' skriver han i et skriftligt svar.

I dokumentet fremgår det også, at sagen bekymrer den danske legetøjsproducent.

'Lego er meget skuffet over den pludselige nyhed om debitorens (Toys "R" Us', red.) beslutning om at likvidere sin amerikanske drift, og den uundgåelige skade dette vil have på alle virksomhedens interessenter, herunder nøgleleverandører som Lego,' skriver den danske legetøjsgigant i retsdokumentet.

Toys 'R' Us butikkerne i Danmark er ikke berørt af lukningen. De er nemlig ejet af TopToy, som ikke har finansiel forbindelse til Toys 'R' Us i USA.