Air Pub i Odense, der er kendetegnet ved sin karakteristiske helikopter på facaden, har måttet dreje nøglen om, da forpagterne ikke ønsker at drive baren længere. Derfor søger barens ejer, Henrik Hagerup, nu efter nye folk, der kan drive baren videre, skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge mediet er baren en legendarisk institution i Odense, hvor den er placeret i hovedgaden Kongensgade. Ejer Henrik Hagerup understreger, at han er villig til, at der sker store forandringer med baren, hvis en eventuelt kommende forpagter ønsker det.

Ønsker man at forpagte baren fremadrettet, kræver det et depositum på 150.000 kroner, men ellers er der stort set frit spil. Også selvom det betyder, at barens varetegn, helikopteren på facaden, bliver fjernet.

»Det er fuldstændig op til den eller dem, der ønsker at drive stedet videre,« siger Henrik Hagerup til Fyens Stifttidende.

Det var Henrik Hagerups far, Viktor Hagerup, der i sin tid fik ideen med at placere en helikopter på facaden af Air Pub. Han er tidligere pilot og fandt den gamle sprøjtehelikopter, som i 1966 var havareret i den jyske by Brande.