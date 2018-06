En jæger er færdig i Danmarks Jægerforbund efter en kontroversiel ulve-kommentar på Facebook.

I en lukket Facebook-gruppe med over 500 medlemmer gav jægeren Søren Behrens Hevring Kjeldsen en udførlig guide til, hvordan man slår en ulv ihjel på den mest pinefulde måde og slipper godt fra det. Jægeren er medlem af Riffeludvalget i Kronjyllands Jagtforening, og i første omgang ville den lokale foreningsformand, Peter Kaae Schmidt, ikke smide ham ud.

Men nu har Søren Behrens Hevring Kjeldsen selv valgt at melde sig ud. Det fremgår af Kronjyllands Jagtforenings hjemmeside.

»Søren kan godt se, at hans udtalelser om at skyde ulven med spidsskarpt, vel vidende at det påfører dyret store lidelser, ikke stemmer overens med de jagtetiske værdier, jægerne og jægerforbundet står for, eller den jagt, han selv praktiserer. Søren beklager, at han skrev det i en debat på Facebook. Søren ønsker ikke at skade foreningens medlemmer eller jagten, så Søren melder sig efter fælles aftale ud af foreningen og Danmarks Jægerforbund med omgående virkning,« hedder det på hjemmesiden.

Ulv i Skandinavisk Dyrepark den 5. februar 2013.

Den jyske jæger var hurtig på aftrækkeren, da ulvedebatten for alvor blussede op i Danmark i foråret. I den lukkede Facebook-gruppe 'Ulvefrit Danmark' skrev han flere indlæg, hvor han opfordrede og guidede til nedskydning af fredede ulve.

Han opfordrede blandt andet til at skyde ulve med fuldkappet ammunition, der ikke splintrer, og som derfor ikke dræber dyret omgående.

Ulve er fredet i hele EU, og i Nordjylland er en 66-årig mand i øjeblikket sigtet for den 16. april at have skudt og dræbt en ulv ved Ulfborg med tre skud ud gennem vinduet af sin bil.

Kronjyllands Jagtforening er en del af Danmarks Jægerforbund, og her bakker formand Claus Lind Christensen op om beslutningen. Danmarks Jægerforbund undersøger nu, om der er behov for at ændre vedtægterne, så det fremover bliver nemmere at ekskludere medlemmer.