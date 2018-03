En video med en lastbils vanvittige overhaling på en hovedvej nær Tørring er blevet delt igen og igen på de sociale medier.

Manden, der har filmet handlingen på hovedvej A13, Viborghovedvej, hedder Asbjørn Vester og kører selv lastbil. I videoen, som du kan se herover, ser man lastbilen overhale Asbjørn Vester rundt om flere helleanlæg i de modkørendes bane med fuld fart - akkurat inden en modkørende bil kommer faretruende tæt på.

Asbjørn Vester havde et kamera i forruden, der fangede overhalingen, der skete i sidste uge. Han blev så forarget over den farlige overtrædelse af loven, at han lagde videoen på sin Facebook-side.

Til Horsens Folkeblad fortæller han, at han sjældent har set lignende i sin 30-årige karriere som chauffør.

»Jeg har kørt lastbil i 30 år, og jeg har set mange sjove og dumme ting. Både fra lastbiler og personbiler. Men det er heldigvis ikke hverdagskost, at nogen kører så idiotisk. Jeg har ikke nogen interesse i, at manden skal miste sit kørekort. Der er ikke tale om nogen form for hævnakt, men jeg synes, folk skal se det. Og jeg synes selvsagt, det skal stoppes. Der skete ikke noget denne gang, men er det så i orden? Det synes jeg ikke,« siger han.

Han fortæller, at hans kamera i lastbilen automatisk optager, når han kører, så han kan dokumentere eventuelle uheld mod sin lastbil.

Asbjørn Vester er blevet overdynget med beskeder, efter han lagde videoen på Facebook. Han er samtidig blevet ringet op af politiet, efter en anden havde anmeldt chaufførens overhaling.

BT har vist videoen til Rådet for Sikker Trafik. Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør, håber, at politiet kan finde chaufføren ud fra videoen.

'Den kørsel, der er filmet, er fuldstændig vanvittig og total ansvarsløs. Vi håber virkelig, at det ved at gennemse videoen er muligt for politiet at få identificeret køretøjet og chaufføren, således at han kan blive draget til ansvar. Den chauffør har intet at gøre ude på vejene,' skriver han i en mail til BT.