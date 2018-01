To gange på en uge har en gruppe mænd skræmt forbipasserende borgere, tæt på udrejsecenteret Kærshovedgård, ved at forsøge at trænge ind i deres biler.

Det har TV Midtvest blandt andet kunne berette.

Den 29. december gik det ud over 20-årige Cecilie Würtz, som kom kørende ud af Teglgårdsvej, hvor udrejsecenteret ligger, da en mand pludselig hoppede ud foran hendes bil.

Der var også to andre mænd til stede.

»Da jeg holder stille, begynder den ene af mændene at rive i mit dørhåndtag, mens de andre to står i baggrunden. De spytter på bilen og råber nogle ting på et andet sprog. Den ene sparker på min bil. De sigtede på mig, som om de ville skyde mig,« siger Cecilie Würtz.

Heldigvis havde den 20-årige jyde låst dørene.

I det hun selv bedømmer som fire minutter, sad hun i bilen, mens mændene stod udenfor. Til sidst fandt hun dog modet til at sætte bilen i gear og køre derfra.

»Jeg tænkte: 'Der går nok ikke længe, før de finder en sten at smadrer ruden med', så jeg skulle bare væk derfra. Jeg vidste ikke, hvem der stod ude foran min dør og prøvede at komme ind,« siger Cecilie Würtz.

»Jeg kunne mærke ud fra måden de opførte sig på, at de ikke bare lige ville sige hej og dav. De var meget aggressive, så jeg var ekstremt bange for, hvad der ville ske, hvis de kom ind i bilen til mig. Jeg er ikke en stor pige, så jeg ville ikke kunne bokse med dem eller forsvare mig selv.«

Da hun var på sikker afstand ringede til Cecilie Würtz til sin mor og fortalte hende om, hvad der var sket. Moren bad hende om at ringe til politiet, som straks sendte en patrulje ud for at tjekke området. Det lykkedes dem dog ikke at finde gerningsmændene.

To gange på en uge har en gruppe mænd forsøgt at trænge ind i en bil ved udrejsecenteret Kærshovedgård. Foto: Scanpix. Foto: Henning Bagger To gange på en uge har en gruppe mænd forsøgt at trænge ind i en bil ved udrejsecenteret Kærshovedgård. Foto: Scanpix. Foto: Henning Bagger

Kærestepar oplevede det samme

Torsdag omkring klokken 18.30 blev højgravide Sanne Pedersen og hendes 24-årige kæreste Lasse Bang Henriksen udsat for samme skræmmende oplevelse.

Gerningsmændenes fremgangsmåde var præcis den samme, som den havde været i Cecilie Wütrz' tilfælde.

»En mand sprænger ud foran vores bil og vifter voldsomt med hænderne, som om noget er galt, så jeg bremser op. Da vi holder stille, kommer manden over til førersædet, hvor jeg sidder og begynder at rive i dørhåndtaget og slår voldsomt på vinduet,« siger Sanne Pedersen.

Pludselig kom en anden mand til syne og begyndte at banke på bilruden i modsatte side, hvor hendes kæreste sad.

»Jeg tror begge, vi tænkte: 'Vi skal væk herfra'. Lasse råber: 'Kør', og jeg trykker speederen i bund.«

Da parret var fem til syv kilometer væk fra stedet, ringede de til politiet, som hurtigt rykkede ud til stedet. Da de kom frem, var der dog intet spor af gerningsmændene.

»Jeg er glad for, at jeg ikke var alene i bilen. Efterfølgende har jeg selvfølgelig været rystet over oplevelsen. Jeg prøver at lade være med at tænke, hvad der kunne være sket. Men der er da ingen tvivl om, at det kunne være gået alvorligt galt,« siger Sanne Pedersen.

Den 21-årige midtjyde håber, at hun og hendes kæreste ved at fortælle om deres ubehagelige oplevelse, kan skabe fokus på problemet og få de rette autoriteter til at tage affære, således at andre ikke skal opleve det samme.

»Vi burde alle sammen kunne gå frit omkring, uden at være bange for, at der skal ske noget som dette. Ligegyldigt, hvem det er, der gør det her, så er det ikke acceptabelt,« siger den 21-årige midtjyde.

Gerningsmænd på fri fod

Politiet tog efter episoden DNA-prøver fra Sanne Pedersen og Lasse Bang Henriksens bil og er nu ved at efterforske, hvem mændene er, og hvorvidt de kommer fra udrejsecenteret.

»Umiddelbart tror vi, der er en sammenhæng mellem de to episoder. Det er sket stort set samme sted, og det er det samme antal personer, der er til stede,« siger Michael Schultz, der er politikommissær hos lokalpolitiet i Herning til TV Midtvest.

Han tilføjer, at begge episoder er sket tæt ved Kærshovedgård, og at signalementerne er af udenlandske personer, hvilket gør det nærliggende at antage, at gerningsmændene kommer derfra.

På nuværende tidspunkt er politiet dog stadig i gang med efterforskningen og kan derfor ikke sige, om det er tilfældet eller ej.