Tirsdag morgen efterlyste BT en ejermand til en vielsesring, der i søndags blev fundet i Vejle. Nu er vedkommende fundet.

I søndags var Sarah Klein Fuglsang på en genbrugsplads i Vejle for at hente jord. Da hun kom hjem og hældte jorden ud i sit bed, dukkede der pludselig en gylden vielsesring frem midt i al muldet.

Siden har hun været på jagt efter ejermanden. I Facebook-grupperne ‘Det sker i Jelling’ og ‘Det sker i Vejle’ har Sarah Klein Fuglsang blandt andet delt et opslag, hvor hun efterlyser den rette ejer.

Nu er ejermanden fundet. Lars Ejebjerg Knudsen var inde og læse på BTs hjemmeside, da han tilfældigvis studsede over artiklen om Sarah, der har fundet en vielsesring. Og da han så ringen, var han ikke i tvivl.

»Da jeg så artiklen på nettet, så gik jeg i chok. Og Mona (hans hustru, red.) udbrød: 'Det er sgu da den!'« siger Lars Knudsen med et grin til BT og fortsætter:

»Jeg har jo gået og savnet den, og så lige pludselig, helt tilfældigt, er jeg inde og kigge på BT, og så dukkede den op. Jeg er fuldstændig i chok.«

Sidste år i påskeferien var Lars Knudsen og hans hustru Mona Knudsen på ferie i Nordjylland. Og det var på dén ferie, Lars pludelig mistede ringen.

»Vi sad og drak en kaffe, og pludselig var den væk. Så bliver man jo noget rystet, når man ser, den ikke er der mere,« siger Lars Knudsen, der ikke er i tvivl om, der er tale om hans vielsesring. I Lars' egen vielsesring, der i sin tid forsvandt, står der 'Mona 21-11-70', hvilket også angår af billedet, Sarah Fuglsang har lagt på Facebook.

»Ja, det er min ring. For i Monas ring står der 'Lars 21-11-70',« siger Lars Knudsen.

Mona og Lars Knudsen har guldbryllup om to år, og kan nu glæde sig over, det bliver et guldbryllup med to vielsesringe.

Nu venter Lars bare på at kunne mødes med Sarah Fuglsang for at få ringen tilbage igen.