Statsminister Lars Løkke Rasmussen benægter, at hans hustru er blevet fyret fra sit job som lærer efter en samtale, hvor han ifølge Ekstra Bladet var til stede som hendes bisidder.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde ifølge Ekstra Bladet valgt at agere bisidder for sin kone i en privat sag om hendes ansættelsesforhold som lærer på læseskolen under Det Kongelige Teater. En sag, der - i følge Ekstra Bladet - endte med, at Solrun Løkke Rasmussen blev afskediget.

Lars Løkke selv har valgt at tage til genmæle på opsigtsvækkende vis.

På Twitter skriver Lars Løkke Rasmussen, at hans kone ikke er blevet fyret, og han kalder historien for 'fake news' - et begreb, som er gjort kendt af USA's præsident Donald Trump i hans krig mod medier som CNN og Buzzfeed.

I en række tweets på tv-værten Signe Molde-Amelung‏s Twitter-profil skriver Lars Løkke Rasmussen, at det ikke er korrekt, at hans hustru er blevet fyret, og skriver på kryptisk vis, at han ikke kender til noget møde med skolens forstander, hvor hans kone er blevet fyret og hvor han ifølge Ekstra Bladet sad med som bisidder.

Se Twitter-tråden nederst i denne artikel.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen har også fået svar fra statsministeren på Twitter, hvor avisen beskyldes for at skrive falske nyheder.

Løkke skulle gå i seng

Poul Madsen undrer sig over statsministerens mange indlæg på Twitter, som blev skrevet omkring midnat natten til tirsdag.

»Løkke skulle være gået i seng. Det hjælper med klarsynet at lægge sig på puden i stedet for at sige 'fake news'. Hvis noget i artiklen er forkert, retter vi det selvfølgelig. Men fakta er, at han er gået med til mødet, hvor hans kone blev opsagt«, siger Poul Madsen til BT.

Ifølge Ekstra Bladet er det grænseoverskridende, at Lars Løkke Rasmussen som landets statsminister hjalp sin kone i en alvorlig sag på arbejdspladsen.

»Jeg synes, at han sætter denne leder i en kompliceret situation, som gør det noget mere vanskeligt for hende at håndtere det. Det vil være helt naturligt, hvis hun føler sig noget presset og måske også intimideret på sit ledelsesgrundlag ved at have statsministeren siddende som bisidder. Det kan ikke undgås«, siger ekspert i offentlig ledelse og professor på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, til Ekstra Bladet.

BT har været i kontakt med Venstres pressechef Jens Kloppenborg samt Lars Løkke Rasmussens ledende pressesekretær, Jakob Bøving Arendt, med henblik på at få en udtalelse fra statsministeren, der dog endnu ikke er vendt tilbage. BT har endvidere forsøgt at få en kommentar fra Solrun Løkke Rasmussens nu tidligere arbejdsgiver Anne Birgitte Klange, rektor på N Zahle Gymnasium, som endnu ikke har svaret på vores mail.

Herunder kan du se opslaget, der begyndte hele krigen på Twitter. Under Signe Molde-Amelungs tweet kan du se dele af den lange ordkrig.