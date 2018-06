Dynekongen Lars Larsen er kendt for at være en dygtig købmand, der ikke er bange for at give sin mening til kende. Tidligere på året langede han ud efter de danske rigmænd, der flygter i skattely i udlandet – og nu er han klar med en ny opsang til dansk erhvervsliv og især iværksættere.

»Når de har fået lidt succes, så skynder de sig at sælge til forskellige erhvervsfonde osv. i stedet for at køre videre og måske finde nogle partnere, så man kan komme videre med sine små succeser. Jeg synes lidt, det er en falliterklæring, at man sælger, så snart man kan få lidt penge ud af det,« siger den kendte dynekonge, der bestemt ikke er begejstret for den tendens, der er set de seneste år, hvor iværksættere af succesfulde virksomheder vælger at sælge til kapitalfonde.

Lars Larsen vil ikke pege på nogle bestemte, men listen over populære virksomheder, der de seneste år er blevet solgt helt eller delvist til kapitalfonde, er lang. I flæng kan nævnes juiceimperiet Joe & The Juice, lakridskongen Johan Bulows lakridslivsværk, de kendte Tiger-butikker samt den populære bagerkæde Lagekagehuset.

Penge er gode at have, men de skal også ud at arbejde. De skal ud og gøre noget gavn i samfundet. Det gør de jo ikke ved at man sælger det, man er allerbedst til. Dynekongen Lars Larsen

Og det synes Lars Larsen er synd:

»Jeg synes godt, at man kunne have lidt mere mod og tro på, at det her kunne blive meget større, hvis man selv udviklede det videre. At tabe lidt penge her og der, det har jeg aldrig været bange for. Jeg tager store ricisi indimellem, men så længe, at helheden er der, og så længe, at virksomheden bliver ved med at vokse og vokse, så er det ikke noget problem,« lyder det fra den danske købmand, der aldrig selv ville sælge sit livsværk Jysk til en kapitalfond.

Listen over danske virksomheder, der helt eller delvist er blevet solgt til kapitalfonde eller udenlandske selskaber, er lang. Her ses Kasper Basse, der ad to omgange har solgt ud af sin virksomhed Joe & The Juice til kapitalfonde. Foto: Nikolai Linares

