Lars Larsen har skaber debat om skattely, og danskerne er enige med erhvervsmanden fra Jylland.

Dem, der tjener en masse penge i Danmark og så stikker af til udlandet, er nogle forrædere.

Med det udsagn i søndagens BT har Jysk-grundlæggeren Lars Larsen skabt stor debat om danske erhvervsfolk, der bor i skattely. Men den 69-årige milliardærs udtalelser møder stor opbakning blandt almindelige danskere på gaden.

»Jeg synes, det er grotesk. Jeg hader det. Hvorfor bor du så i Danmark? Det danske varemærke er vores velfærdsstat,« siger 18-årige Kathrine Weyhe Petersen, mens hendes mor nikker med, da BT fanger dem i Frederiksberg Centret.

»Hvis man tjener pengene i Danmark, så må man også betale skatten i Danmark,« siger Charlotte Weyhe Petersen, der til dagligt driver en virksomhed med sin mand.

Erhvervsmændene Asger Aamund, Martin Thorborg og Karsten Ree har efter Lars Larsens udtalelser sagt til BT, at de ikke er enige i, at det er forræderi, når rige danskere bliver fristet af skattely i Panama, Barbados eller Saint Lucia. De synes, at det er groft sagt. Men det mener Charlotte Weyhe Petersen ikke.

»Forrædere er et okay ord. Folk bliver stødt, når man kalder dem det, de jo egentlig er.«

En anden, der har set spisesedlerne de seneste dage, er studerende Frederik Kronvig på 24 år. Han kan godt forstå fristelsen af at slippe for en høj trækprocent.

»Som sagt synes jeg, de skal betale skat. Men forrædere er måske nok et voldsomt ord at bruge. Når det er så store beløb, det drejer sig om, og personerne har knoklet for at tjene så mange penge, så ville man jo tænke, det er mine penge, skal jeg virkelig betale næsten halvdelen tilbage af det, jeg har tjent? På den måde tror jeg, at det kan være fristende nok at tage pengene i skattely.«

Danskerne på gaden

Vagn Pedersen er 70 år og pensionist og violinist. Foto: Simone Augusta Lundt Vagn Pedersen er 70 år og pensionist og violinist. Foto: Simone Augusta Lundt

Vagn Pedersen, 70 år, pensionist og violinist.

»Det er et svært problem. Lars Larsen har jo en pointe, hvis vi ikke alle sammen bidrager, så går det galt. Men på den anden side, når man ser, hvordan den danske stat bruger vores penge, så kan de måske ligge bedre i firmaerne, der bruger dem konstruktivt og aktivt til at udvikle deres firmaer, og der kommer flere arbejdspladser. Jeg ville ikke kunne overskue at fifle på den måde, så ville jeg have uro bagefter, hvem kommer efter mig?«

Frederik Kronvig, 24 år og studerende. Foto: Simone Augusta Lundt Frederik Kronvig, 24 år og studerende. Foto: Simone Augusta Lundt

Frederik Kronvig, 24 år og studerende.

Kathrine Weyhe Petersen på 18 år og er studerende sammen med sin mor Charlotte Weyhe Petersen på 53 år, der driver en virksomhed med sin mand. Foto: Simone Augusta Lundt Kathrine Weyhe Petersen på 18 år og er studerende sammen med sin mor Charlotte Weyhe Petersen på 53 år, der driver en virksomhed med sin mand. Foto: Simone Augusta Lundt

Kathrine Weyhe Petersen, 18 år og studerende.

Charlotte Weyhe Petersen, 53 år og driver virksomhed med sin mand.

Mette Burskov er 68 år og pensionist. Per Burskov er 70 år og pensionist. Foto: Simone Augusta Lundt Mette Burskov er 68 år og pensionist. Per Burskov er 70 år og pensionist. Foto: Simone Augusta Lundt

Mette Buskov, 68 år og pensionist.

»Vi synes, skattely er meget slemt. Det kan vi overhovedet ikke lide. Vi andre betaler jo skat. Vi betaler vores skat med glæde.«

Per Buskov, 70 år og pensionist

»Skatten går jo til vores fælles bedste, der er mange ting, vi ikke ville have, hvis vi ikke betalte den skat, vi skulle. Det er lidt underligt, at det er de rigeste mennesker, der prøver at undgå at betale skat, hvor almindelige mennesker gør det og bliver ved med det.«